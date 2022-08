Illegális migránsok támadtak a déli határ megerősítésén dolgozókra

Baltával, botokkal, kövekkel támadtak illegális bevándorlók azokra a rabokra és felügyelőkre, akik éppen a kerítés megerősítésén dolgoznak a szerb–magyar határon. 15-20-an lehettek a támadók, egyiküket videóra vették. Éppen azért kezdődött el néhány héttel ezelőtt a kerítés megerősítése, mert az egyre agresszívabb bevándorlók közül egyre többen jutottak át az eddigi akadályon. Közben folytatódott a határvadászok képzése, akik szeptembertől fokozatosan átveszik a rendőrök és a katonák szerepét – számoltak be a magyar–szerb határt ért támadásról az M1 Híradójában.

Migránsok támadták meg a határkerítés építőit

Baltával a kezében indult meg egy migráns a határzár felé Ásotthalom közelében hétfőn. A magyar oldalon éppen fogvatartottak és a büntetés-végrehajtás munkatársai dolgoztak, amikor a férfi rájuk támadt. Ők készítették a felvételt is, melyen a fegyver jól látható a migráns kezében, ahogy az is, hogy megpróbálta eltakarni arcát, hogy ne legyen felismerhető.

A baltás határsértőt 15–20 fős migránscsoport követte – ezt a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága közölte. A migránsoknál botok és kövek is voltak, és megdobálták a kerítés megerősítésén dolgozó elítélteket és felügyelőiket. Valamennyien biztonságos távolságba vonultak, így sikerült elkerülni a sérüléseket.

A hasonló támadások szinte rendszeresek a magyar határon. Korábban előfordult már az is, hogy a bevándorlók lőfegyverekkel jelentek meg a kerítésnél, sőt lövések is eldördültek. Az agresszív határsértők egyre bátrabbak, olyan esetek is történtek, amikor létrákkal támadtak rá a hatóságokra, és a biztonági kamerákat is megrongálták.

A magyar kormány éppen az ilyen esetek miatt döntött úgy, hogy megerősíti a határzárat. A cél az, hogy a határsérők azt ne tudják se átvágni, se átmászni rajta. Közben javában zajlik a határvadászok toborzása is.

A jelentkezők képzése már augusztus eleje óta országszerte zajlik. Azóta folyamatosan, hetente indulnak újabb csoportok.

Az egyik határvadászcsoport kiképzésén járt kedden Rétvári Bence államtitkár és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A szegedi rendőrképző akadémián arról tájékoztatták őket, hogy minden jelentkezőt alaposan átvilágítanak, korábban így derült ki az is, hogy az egyik jelentkező embercsempészekkel áll kapcsolatban.

A határvadászok nagyon fontos missziót vállaltak, mert a biztonság és a rend minden szabadság és fejlődés alapja, ezt fogják szolgálni határaink megvédésével

– erről a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszélt. Rétvári Bence azt mondta: a déli határ védelmére hosszú távon kell berendezkedni.

„Nyugat-Európa folyamatosan ösztönzi a migrációt, hónapról hónapra újabb kötelezők kvóta javaslatokkal állnak elő. Magyarország folyamatosan eljárások alatt van azért mert megvédi a déli határát, és jogi védelmet is biztosít az országhatár védelmének. Folyamatos tehát a jogi nyomás rajtunk, folyamatos politikai nyomás rajtunk. De ebben a kérdésben sem engedtünk” – fogalmazott az államtitkár.

A határvadászok munkájára éppen emiatt is nagy szükség lesz – erről már a Szentkirályi Alexandra beszélt. A kormányszóvivő hozzátette: a háború és az elhibázott szankciók miatt egyre több helyre gyűrűzik be a gazdasági válság, így migráció problémája is fel fog erősödni.

„2022-ben több mint 156 ezer illegális határátlépést kellett ez idáig megakadályozni, ez azt jelenti hogy közel a duplájára emelkedtek a számok ha a napi átlagokat nézzük ami a jogellenes határátlépési kísérleteket jelenti. Tehát látszik az, hogy erre a munkára amit a határvadászok a következőkben végezni fognak erre bizony nagyon komoly szükség van” – emelte ki a kormányszóvivő.

Szentkirályi Alexandra leszögezte: a kormány továbbra is kitart határozott álláspontja mellett, és az illegális migrációval szemben mindig a legkeményebb módon lép fel, hiszen a magyar emberek biztonsága a legfontosabb.

