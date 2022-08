Szomorú hírrel kezdte a hetet a fővárosi állatkert, elpusztult Európa egyik legidősebb zsiráfja

Szomorú hírrel kezdte a hetet a fővárosi állatkert. A hétvégén „sajnos elhagyta az árnyékvilágot állatkertünk legidősebb és egyben Európa egyik legkorosabb zsiráfja, Santana, aki éppen negyedszázada volt kertünk lakója” – olvasható az állatkert közösségi oldalán.

„Santana a maga bő 26 évével, ha nem is rekorder, tekintélyes kort ért meg. Összehasonlításként elég, ha arra utalunk, hogy az európai állatkertekben élő több száz zsiráf közül alig egy tucat akad, aki még az 1990-es években született, és közülük is a legtöbben 1996 nyarát követően, tehát már Santana után látták meg a napvilágot. Agg zsiráfunkra a gondozók és az állatorvosok különösen figyeltek, annál is inkább, mert az elmúlt években visszatérő mozgásszervi problémái voltak, elsősorban az életkorral összefüggő porckopás miatt. Talán a nagyközönség is látta néhány alkalommal, hogy ilyenkor bizony sokat sántikált. Az elmúlt években folyamatosan porcregenerációs kezelést kapott, ami meg is hozta a kívánt eredményt, a sántítás elmúlt, ami sokat számított Santana időskori életminősége szempontjából. Az idő kerekét azonban semmilyen kezelés nem tudja visszaforgatni, sem pedig megállítani. Santana halálát így végelgyengülés okozta.” – írták az állatkert honlapján.