Nemzeti érdek képviselete + felkészültség + munka = hatékony válságkezelés – írta közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hétfőin az energia-veszélyhelyzeti operatív törzs ülése után.

A kormányszóvivő kifejtette, hogy miközben Magyarországon a gáz- és villamosenergia-ellátás is biztosított, folyamatosan tárgyal a kormány a beszerzésekről, a stratégiai tartalékok bővítéséről, figyeli a piaci árakat és a hazai igényeket is annak érdekében, hogy mindig a lehető legjobb, a nemzeti érdeket maximálisan szem előtt tartó döntéseket hozza meg a magyar emberek érdekében. Majd hozzátette: a mai energia-veszélyhelyzeti operatív törzs napirendjén is ezek az ügyek voltak.