Megújul Bükfürdő legnagyobb szállodája

Kívül-belül megújulva nyitja meg kapuit a bükfürdői Hunguest Bük szálloda. Az OPUS GLOBAL-hoz tartozó Hunguest Hotels közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező bükfürdői wellness szállodájának 171 szobás keleti szárnyát hétfőtől vehetik birtokba a vendégek a két évig tartó munkálatokat követően – közölte a társaság az MTI-vel.

A közlemény szerint a Hunguest Bük két, korábban külön egységként üzemelő szálloda, a Hunguest Hotel Répce és a Hunguest Hotel Répce Gold egyesülésével jön létre, hétfőn az egykori Hunguest Hotel Répce épületét adták át.

Ezzel párhuzamosan elkezdődik a Hunguest Hotel Répce Gold épületének fejlesztése, amelynek átadása 2023 második negyedévében várható – tették hozzá.

A két hotel egyesülésével létrejövő 360 szobás szállod négycsillagos kényelemmel várja a fürdővárosba látogatókat. A társaság közleménye szerint a bükfürdői hotel felújítására összesen 6 milliárd forintot fordít a társaság, amelyből 1,5 milliárd forint a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció keretében elnyert állami támogatás.

„A Hunguest Bük keleti szárnyának megnyitásával már 600 megújult szobát adtunk át fejlesztési programunkban. Több mint ezer kollégánkkal azon dolgozunk, hogy a Hunguest Hotels most is és a jövőben is a legjobb ár-érték arányú pihenési lehetőséget biztosítsa azoknak, akik szállodáinkat választják” – idézi a közlemény Détári-Szabó Ádámot, a Hunguest Hotels vezérigazgatóját, az OPUS GLOBAL turisztikai divízióvezetőjét.

A Hunguest Bük keleti szárnya átfogó gépészeti és energetikai korszerűsítésen esett át és 116 kétágyas, illetve 36 családi szobával és 19 lakosztállyal nyílt meg. A szobaár tartalmazza 34 medencével és több mint 5,000 négyzetméternyi vízfelülettel rendelkező Bükfürdő Thermal & Spa fürdőkomplexum használatát.

A közlemény szerint a hazai turisták mellett a Hunguest Bük népszerű célpontja lehet a cseh, német és osztrák vendégeknek is.

