Élő zene, prémium italok, különlegességek Szombathely szívében

Augusztus 5-én nyitotta meg újra kapuit a Hemingway Szombathelyen, ami már évekkel ezelőtt is kultikus színfoltja volt a városnak. Ez alapján született újjá, Hemingway Cult & Barként, hogy színesítse Szombathely izgalmas, nyüzsgő belvárosát. Exkluzív whiskey-, gin- és vodkakülönlegességekkel, prémium sörökkel és borokkal várja vendégeit a Hemingway csapata. A bár életében fontos szerepe van a kultúrának, a művészetnek, ahogy ezt a neve is mutatja. Szinte minden alkalommal élő zene várja az érdeklődőket, akik színes kulturális programok között is válogathatnak

Nagy beszélgetések, emlékezetes esték helyszíne született meg A bár kialakítását Ernest Hemingway és világszemlélete inspirálta. A fiatalos csapat a régi, kultikus szombathelyi Hemingway művészi hangulatát is megpróbálta visszahozni a jelenbe. Tartalmas beszélgetéseknek ad helyet a Hemingway, ahol egy finom ital társaságában, élőzene mellett tudunk kikapcsolódni, és elvonulni a világ zajától. A hangulatos pincehelyiség minden apró részletét megálmodó csapat elárulta, hogy többek között tematikus estekre, kóstoltatókra számíthatunk, melyeken a zene és az italok lesznek a középpontban. Az itallap már most tartogat különlegességeket, melyek egyediek a szombathelyi kínálatban. Szezonális ajánlatokkal is készülnek, ahol szintén igazi gyöngyszemekkel találkozhatunk. A finom italok mellé minőségi alapanyagokból készült ételeket is fogyaszthatunk, melyek tökéletesen kiegészítik az itallapon főszerepet kapó különlegességeket. Gyere, és kortyolj bele a nagyvilágba! „A bár tervezésekor nem csak a dekorációra figyeltünk, szerettük volna Hemingway fő értékeit is megragadni. Az író és életművész italok iránti szeretete is inspirálta itallapunkat. Az új koktélok megalkotásához Hemingway és szerelmei adtak ihletet. Természetesen az irodalom és a kultúra iránti szenvedélyét is magunkénak tudjuk, mely szintén központi helyet kapott a bár életében” – meséli Tátrai Alexandra projektvezető. „Alig várjuk, hogy vendégeink is megtapasztalhassák azt a nagyvilági élményt, melyet színes és különleges itallapunk kínál. Élő zene, kulturális programok mellett kóstolhatják meg a gondosan összeállított, kiváló minőségű italkülönlegességeket és koktéljainkat” – hangsúlyozza Preisinger Boglárka üzletvezető. Hamarosan érkeznek a programok a szombathelyi bár falai közé Augusztustól hetente három alkalommal élvezhetjük a Hemingway vendégszeretetét. Hangulatos esték várják Szombathely lakóit és azokat a világutazókat, akik finom italok mellett szeretnék megismerni a magyar kulturális, művészi és zenei élet rejtett tehetségeit. A fokozatosan bővülő kínálatot és a programokat a Hemingway Cult & Bar közösségimédia-felületein – a Facebookon és az Instagramon – találhatják meg az érdeklődők.