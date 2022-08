Viszlát, nyár! Mutatjuk milyen idő lesz a héten

A nyár utolsó napjaiban még sok napsütés várható, többfelé 30 Celsius-fok körüli csúcsértékekkel. A meteorológiai ősz első napjaiban tovább mérséklődik a meleg, többfelé csak 20 fokig emelkedik a hőmérséklet és több helyen záporok, zivatarok is várhatók – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn több órára kisüt a nap, de elszórtan – legkisebb eséllyel az Észak-Dunántúlon – záporok, zivatarok is lehetnek. Hajnalban 12 és 20, délután 25 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.

Hétfő délután várható időjárás (Forrás: met.hu)

Kedden hajnalban a kevésbé felhős, szélcsendes területeken foltokban pára és köd képződhet. Délután sok napsütés várható, de helyenként, főleg a déli és keleti megyékben zápor, zivatar is lehet. A leghidegebb órákban általában 14-20 fok várható, de a kevésbé felhős, szélvédett tájakon ettől pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetnek. A hőmérséklet csúcsértéke általában 25 és 30 fok között valószínű.

Kedden várható időjárás (Forrás: met.hu)

Szerdán, a meteorológiai nyár utolsó napján gomolyfelhős napos idő várható, de napközben nyugat felől egyre inkább megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. A nap második felében északnyugat felől lehet számítani esőre, záporra, esetleg zivatarra. Nagy területen lesz élénk, helyenként erős a szél is. A minimumhőmérséklet általában 13 és 19 fok között várható, de a hidegre érzékeny helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A maximumok általában 23 és 30 fok között várhatók, északnyugaton várható a hűvösebb, délkeleten a melegebb idő.

Szerdán várható időjárás (Forrás: met.hu)

Csütörtökön, szeptember elsején a nap első felében még helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor. Hajnalban általában 12-18 fok várható, de a kevésbé felhős, szélcsendes, hidegre érzékeny tájakon alacsonyabb értékeket is mérhetnek. Napközben 21-27 fokig emelkedik a hőmérséklet.

Csütörtökön várható időjárás (Forrás: met.hu)

Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett csupán néhol fordulhatnak elő záporok. A szél élénk, néhol erős lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet jellemzően 7 és 16 fok között valószínű, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb is lehet. A csúcsértékek 22 és 27 fok között várhatók.

Szombaton felhős idő valószínű, hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Akár több helyen is előfordulhat eső, zápor, zivatar. Több helyen lesz élénk, néhol akár erős a szél is. Hajnalban 6-17, délután 20-28 fok várható.

Vasárnap is több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. Nagy területen megélénkülhet, helyenként megerősödhet a szél. A minimumok 8 és 18, a maximumok 20 és 26 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.