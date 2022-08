Heltai Jenő, akinek tizennégy nyelvre fordították le műveit

Az 1871. augusztus 11-én született és 1957. szeptember 3-án elhunyt Heltai Jenőre emlékezünk. Még Pesten született, de Budapesten élt és halt meg. Első verse 14 éves korában, első verseskötete huszonegy éves korában jelent meg. A kötet az egész magyar irodalmi életben nagy feltűnést keltett. A jogi egyetemet 1890-ben otthagyta és újságíró lett. A Magyar Hírlap, a Hét, a Pesti Hírlap, majd a Pesti Napló munkatársa lett. A Herzl családi nevét 1913-ban változtatta Heltaira.

Otthonos volt egész Nyugat-Európában, több nyelven is beszélt, írt németül, franciául és angolul

Önkéntes katonai szolgálatát 1892-ben a komáromi 12. gyalogezrednél kezdte. Rá két évre már tartalékos hadnagy, majd 1902-ben áthelyezték a 14. nyitrai honvéd gyalogezredének tartalékállományába. Komáromi élményeiből egy rövid elbeszélést is írt 1938-ban a Pesti Hírlapba: A komáromi híd címmel. Ezt az időszakot, népszerű dalokban örökítette meg. Később riporterként hosszú ideig a világot járta, változatos tájakon, és gyönyörködtetett a róluk fogalmazott híradásokban. Az I. világháborúban haditudósító is volt és Törökországban huzamos időt töltött. Amikor otthon volt, a pesti szerkesztőségben, lelkesen vállalt el minden újságírói munkát.

A könnyedség és komolyság, a kritika és a megbocsátás ötvözője volt

Sokáig élt Párizsban, Londonban, Bécsben, Berlinben, Konstantinápolyban. 1900-ban egy ideig a Vígszínház titkára, majd dramaturg-ja. 1918-tól az Athenaeum könyvkiadó irodalmi igazgatója, ezután a Belvárosi Színház, 1932–34-ben a Magyar Színház egyik igazgatója. A modern nagyvárosi élet könnyed, közvetlen verselőjeként tűnt fel. Első regényeiben a polgárság szélén lézengő bohémek világa: a nagyvárosi senkik, a vidáman nyomorgó művészek, a kedves szélhámosok, s mögöttük az embertelen gazdagok árnyéka. Mindig népszerű volt, még az ellenfelei is kedvelték. A nagy hagyományú és magas színvonalú magyar novellairodalomban fontos helyük van a humorukban is kritikai tartalmú, Heltai-novelláknak.

Heltai elnézően bírált, őt is elnézően ítélték meg

Az első világháború előtti időkben volt a magyar drámairodalomnak az a korszaka, amikor nem csak Európa, de Amerika sok színpada is átvette az igen hatásos magyar színdarabokat. A színpad császárai: Herczeg Ferenc és Molnár Ferenc mellett, rövidesen Heltai Jenő is népszerű lett. Fontos szerepe volt abban is, hogy a kor nyugati színdarabjai eljussanak a budapesti színpadokra és a magyar darabok is külföldre. Ő volt a magyar irodalom diplomatája és bármikor bárkinek az érdekében lelkesen segített. Heltai is elnézően bírált világéletében, őt is elnézően ítélték meg. Ezt megmagyarázza személyes szeretetreméltósága és segítőkészsége. Az Athenaeumnak művészeti igazgatója volt: szellemi nagyhatalom, aki számos írót segített érvényesülni. Ezt szinte személytelenül és önzetlenül tette.

Műfordítói tevékenységéért a francia becsületrenddel tüntették ki

Népszerűek lettek Kacsóh Pongrác János vitézéhez írt dalszövegei is. Regényeiben gyakran ábrázolta a század forduló bohémvilágát, sok humorral. Vígjátékai ironikusan jelenítették meg a polgári létforma erkölcseit. Verses színműveiben különböző korok vígjátéki hagyományait újította meg. Műfordítói tevékenységéért a francia becsületrenddel tüntették ki. Műveit tizennégy idegen nyelvre lefordították.

Heltai Jenő nagy műveltségű, és kifinomultan könnyed író volt. Színpadi műveiben is kitűnt költői készsége: 1936-ban nagy sikerrel mutatták be a Magyar Színházban: A néma levente című verses színpadi játékát, amelyet a jelenlegi Magyar Színház ma is műsoron tart. Heltai Jenő nyolcvanhat éves korában hunyt el, síremléke a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben található.