Schmuck Erzsébetet és Ungár Pétert választotta társelnöknek az LMP kongresszusa

Az új vezetők megbízása két évre szól, ami azt jelenti, hogy a most megválasztott elnökség fogja vezeti a pártot a 2024-es önkormányzati és Európai Paralmenti választásokon is. Ungár Péter szerint az LMP „újjáéledt” – hangzott el az M1 Híradójában.

Schmuck Erzsébet és Ungár Péter lett az LMP társelnöke

„Ezt a közösséget sokat temették már, és bár nem biztos, hogy ez a legmegfelelőbb mód egy popkulturális utalásnak, de aki ismeri a Trónok harcát, az tudja, hogy van amikor: ami meghalt az újjáéled ”– mondta Ungár Péter.

A népszerű sorozatra: a Trónok harcára utalva próbálta igazolni a párt frissen megválasztott társelnöke, hogy az LMP szerinte újjáéledt, és hogy a pártnak van jövője is.

A szombati tisztújító kongresszuson megválasztották az új, hét főből álló elnökséget. A férfi társelnök Ungár Péter lett, aki a párt frakcióvezetője is egyben. Úgy fogalmazott: az LMP Magyarország egyetlen zöld pártja.

„Az nem zöld aki a Rynairnek a különadója ellen kampányol, az nem zöld, aki kiáll a szabadkereskedelmi egyezmények mellett, az nem zöld, aki szerint a GMO magyarországi bevezetése ökológiai forradalmat jelent, mert Amerikában ezt mondták, és az sem zöld, aki szerint a zöldpolitika megoldása az, ha mindenki vesz egy Teslát” – fogalmazott a az LMP megválasztott társelnöke.

Az LMP női társelnökének ismét Schmuck Erzsébetet választották. Ő arról beszélt, hogy az elmúlt hónapokban megnőtt a lakosság környezeti érzékenysége és szerinte ebben szerepe van az LMP-nek is. Majd elmondta a párt célkitűzéseit is.

„Az LMP célja az elkövetkező időszakban, hogy még közelebb vigyük az emberekhez a zöldpolitikát, hogy még jobban tisztában legyenek azzal, hogy a zöld politika az nem csak klasszikus környezetvédelem, a zöld politika társadalompolitikát és gazdaságpolitikát is jelent. Mindenféle döntésnek vannak környezeti hatásai és társadalmi hatásai is” – mondta Schmuck Erzsébet, az LMP társelnöke.

Az új vezetők megbízása két évre szól, ami azt jelenti, hogy a most megválasztott elnökség fogja vezeti a pártot, a 2024-es önkormányzati és Európai Paralmenti választásokon is. Újságírói kérdésre, hogy az LMP hogyan fog elhelyezkedni az ellenzéki összefogásban Ungár Péter azt mondta; „nem szövetségi politikát kell most alkotni, hanem politikát”.