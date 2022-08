Díjlovaglással és díjugratással folytatódott a pónilovasok országos bajnoksága szombaton

A pónilovasok országos bajnoksága szombaton a díjugratás versenyszámaiban kezdő díjugratók és haladó díjugratók; a díjlovaglás versenyszámaiban pedig kezdő gyerek, kezdő ifi, haladó és előkezdő kategóriában folytatódott szombaton Balatonvilágoson – közölte Husz Alexandra, a Magyar Póni Klub Szövetség elnökségi tagja szombaton az MTI-vel.

Beszámolt arról is, hogy az országos bajnokság második napja kiváló időjárási körülmények mellett nagyon jó hangulatban zajlik a gyerekek, az edzők és a szülők körében is. A versenykörülményeket a legkisebbek is nagyon jól viselik – mondta.

Az érdeklődők akár ki is tudnak látogatni a verseny legizgalmasabb, vasárnapi zárónapjára Balatonvilágoson – hívta fel a figyelmet Husz Alexandra.

A hétvégén zajló országos bajnokságon a regionális minősítő versenyek nyertesei indulhatnak négyéves kortól, a versenyre több mint 160 gyermek nevezett 25 klub képviseletében.

Mindegyik résztvevő díszszalagot vihet haza, a kategóriák első három helyezettje pedig serleget és érmet kap, emellett tárgyjutalmakat is kiosztanak.

A Magyar Póni Klub Szövetség Magyarország legnagyobb ifjúsági lovas szervezete, 2004-ben alakult. Tagja az európai póni szervezetnek és a legnépesebb, évszázados hagyományokkal bíró angol póni klubnak is. Az utóbbi versenyrendszerét adaptálták azzal a céllal, hogy a gyerekeknek olyan versenyzési lehetőséget teremtsenek, amely a minőség mellett szakmai fejlődést is biztosít a számukra.

A kiemelt képünk illusztráció: Pónilovak a Kisbér-Ászáron zajló pónifogathajtó-világbajnokságon 2019. szeptember 29-én. (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)