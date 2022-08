Akár három napot is eltölthet Magyarországon a pápa

Ferenc pápa tervezett magyarországi látogatása több olyan várost és települést is érinthet Magyarországon, ahol korábban pápa még nem járt – erről Erdő Péter bíboros beszélt az M1-nek, amikor a bíborosi testület tanácskozására érkezett a Vatikánba. Erdő Péter azt mondta: örülnének, ha a Szentatya akár három napot, vagy ennél többet is eltöltene hazánkban.

Erdő Péter: Örülnénk, ha a Pápa akár három napot tölthetne Magyarországon

A Svájci Gárda várta Novák Katalin államfőt a Vatikánban, ahol csütörtökön magánaudiencián fogadta Ferenc pápa.

A negyvenperces találkozó után Novák Katalin azt mondta: a Szentatya egyebek mellett arról beszélt neki, hogy jövő tavasszal szándékában áll Magyarországra látogatni.

„Meghívtam Magyarországra, egy hivatalos meghívó levelet adtam át neki, és ő megerősítette azt, hogy szándékában áll jövőre Magyarországra látogatni, tehát megkezdődhet a pápa magyarországi látogatásának előkészítése” – nyilatkozta a köztársasági elnök.

A magyarországi és a szlovákiai látogatásáról hazavezető tavaly szeptemberi repülőúton beszélt Ferenc pápa arról, hogy szívesen eljönne még hazánkba. Nem egy villámlátogatásra, hanem igazi lelkipásztori programra – emlékeztetett rá Erdő Péter bíboros, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye érseke.

A metropolita az M1-nek Rómában most úgy nyilatkozott: egyelőre nem ismert még a Szentatya várható látogatásának pontos időpontja, és még annak helyszínéről sem született döntés.

A program ilyenkor több települést is figyelembe vehet, nyilvánvaló, hogy olyan települések volnának leginkább előtérben, ahol még pápa nem járt, de amelyeknek az egyházi életben fontos szerepe van, illetve fontos fejlemények történtek ott.

A Szentatyának szokása – tette hozzá Erdő Péter –, hogy keresi a kapcsolatot olyan társadalmi csoportokkal, amelyek nehéz helyzetben vannak, mint például a cigányság. Erre alkalmas lehet Mátraverebély települése. A bíboros azt is mondta: lehetséges időpontként felvetődött, hogy Ferenc pápa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem alapításának harmincadik évfordulójára érkezhetne Magyarországra.

Az ifjúság mindenféleképpen lehetne egy központi lelkipásztori téma. Ugyancsak nagyon fontos az – ez a Szentatyának szokása is –, hogy valamilyen Mária-kegyhelyre ellátogasson.

Erdő Péter arról is beszélt az M1-nek, hogy egyelőre még nem dőlt el, hogy a pápa milyen minőségében érkezne Magyarországra, ugyanis Ferenc pápát – Vatikán állam vezetőjeként – államfői rang is megilleti, így – hivatalos látogatása esetén – állami és egyházi vezetőkkel is találkozhat.

Kapcsolódó tartalom

Ferenc pápa tavaly az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére érkezett Magyarországra.

A Szentatyát egyházi és állami delegáció fogadta a repülőtéren, akkor a Szépművészeti Múzeumban Ferenc pápa Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel találkozott.

A katolikus egyházfőt hatalmas taps fogadta, amikor a pápamobilban megjelent a Hősök terén. Óriási tömeg, tízezrek álltak a kordonok mellett, éljeneztek, integettek, Ferenc pápa pedig mindenkit mosolyogva üdvözölt.

Megható jelenet volt, amikor Ferenc pápa az Andrássy úton hirtelen megállította a menetet és kezébe vett egy csecsemőt, akinek keresztet rajzolt a homlokára. Utána megpuszilt egy másik gyermeket is.

Harangzúgás jelezte az eucharisztikus kongresszus zárómiséjének, az úgynevezett Statio Orbis-nak a kezdetét, amelyet Ferenc pápa mutatott be, több tízezer ember előtt.

A katolikus egyházfő a szentmise végén elmondott Úrangyala imádságában többször is megszólalt magyarul, amit hatalmas tapssal viszonoztak a katolikus hívők.

Kiemelt kép: Novák Katalin köztársasági elnök magánaudencián Ferenc pápánál, balról Veres István, Novák Katalin férje a Vatikánban 2022. augusztus 25-én (Fotó: MTI/Sándor-palota)