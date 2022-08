Erősítés a határra: páncéllal felszerelt terepjárókat kapnak a határvadászok – idén már 150 ezer illegális migráns akart az országba jutni

Újabb 14 profi terepjárót kaptak a rendőrök, a határvadászok használják majd ezeket az autókat – a tervek szerint szeptembertől. Kell is az erősítés a határra: hiszen mostanáig már több mint 150 ezer bevándorlót állítottak meg idén, ez jóval több, mint a tavalyi egész éves adat, hiszen az 120 ezer körül volt – hangzott el az M1 Híradójában.

Hűtő, golyóállómellény-tartó, heveder, és egy 12 voltos elektromos töltőállomás is van azokban a nehézterepjárókban, amik a déli határon teljesítenek majd szolgálatot.

Speciális gumiabroncsokkal és haspáncéllal is felszerelték a kocsikat.

Fontos ugyanis, hogy a határvadászokat kiszolgáló autók a legextrémebb körülmények között is működjenek.

A világ egyik legismertebb terepjáróját 70 éve gyártják, több mint 10 millió darab készült belőle eddig.

„Meghódította az egész világot, gyakorlatilag a legextrémebb körülmények között szolgál. Az afrikai sivatagoktól a sarkvidékekekn át a Dél-afrikai esőerdőkig rengeteg verzióban a egextrémebb körülmények között is helyt áll” – mondta László Richárd, a Toyota Central Europe országigazgatója.

A meglévők mellé most újabb 14 autót kapnak azok a megyei rendőr-főkapitányságok, ahol határvadász századok szolgálnak majd. Az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettese azt mondta: a határvadászok szeptemberi szolgálatkezdésével biztonságosabb lesz a határőrizet.

Újabb 14 nehézterepjáró ünnepélyes átadása a Rendőrségi Igazgatási Központ épülete előtt Budapesten, a Teve utcánál 2022. augusztus 25-én azon megyei rendőr-főkapitányságok részére, ahol a határvadász századok szolgálnak majd szeptembertől (Fotó: MTI/Lakatos Péter)

„A komplex határőrizeti rendszer működtetésébe beosztott rendőrök által az illegális migrációval kapcsolatban tett intézkedések száma ebben az évben már meghaladta a 150 ezret, az elfogott embercsempészek száma már a nyár végén megközelítette a tavaly egész évben végrehajtott ilyen elfogások számát, egyrészt ezért is nagyon különösen fontos volt ezeknek a gépkocsiknak a beszerzése” – fogalmazott Kuczik János Zoltán, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes.

A déli határ helyzete egyre kritikusabb. Jelenleg rendőrök és katonák védik védik a határt, de a kormány a háború miatt úgy döntött, hogy a katonáknak más fontos feladataik is vannak, ezért határvadász századokat hoznak létre. A toborzást július közepén kezdték.

Határvadász lehet,

aki már elmúlt 18 éves, de még nincs 55 éves

sikeresen teljesíti a rendelet szerinti határvadász vizsgát,

megfelel az egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmassági követelményeknek,

akinek kifogástalan az előélete és vállalja, hogy fedhetetlenségét bármikor vizsgálhatják

és akinél nem állnak fenn kizáró okok.

Gulyás Gergely miniszter a keddi Kormányinfón azt mondta: az első határvadászok szeptemberben állhatnak munkába.

Kapcsolódó tartalom

„Szeptemberben tesznek esküt 2200-an, de a teljes határvadász egységnek a létszáma az négyezer fő lesz, és a jövő év elejére egészül ki négyezer főre” – fogalmazott a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A toborzás mellett már zajlik a határvadászok kiképzése is. A négy hetes képzés négy szakaszból áll: tanulnak rendészeti szakismereteket, jogi ismereteket, de lövészeti és taktikai képzésen is részt vesznek, és a határ-ellenőrzést is el kell sajátítaniuk. Minden jelentkezőnek fizikai alkalmassági vizsgálaton is át kell esnie.

A határvadásznak jelentkezők már az oktatás alatt 300 ezer forintos fizetést kapnak, a sikeres vizsgázók pedig csaknem 400 ezer forintot kereshetnek, és pótlékokat is kaphatnak majd.