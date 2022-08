Az isteni Bulla Elma: csodagyerekből lett színésznő

1913. augusztus 26-án született Bulla Elma. Alig tizenhárom évesen már játszott németül a Szentivánéji álomban, és csodagyerekként lépett fel Európa több országában. Fellépett a bécsi Józsefvárosi Színházban ahol a híres Max Reinhardt is felfigyelt rá, és átvette a képzését. Angol, francia, és német intenzív nyelvórákat vett. Mellette pedig a színjátszás alapismereteit tanulja Margarethe Forbes nál, aki korábban Darvas Lilit is tanította.

Előbb volt sztár Bécsben, mint Budapesten

Max Reinhardt társulatának vezető színésznőjeként játszott német nyelven Berlinben, Münchenben és Bécsben. Ekkor már hírneves volt, és úgy jelenik meg az újságokban, mint „Reinhardt új felfedezettje: egy pozsonyi magyar lány”. A Belvárosi Színház igazgatója Bárdos Artúr 1934-ben hazahívta, ahol a következő évben sikerrel mutatkozott be.

Kosztolányi Dezső a következő szavakkal méltatta a színésznőt: „Hittel írom le azonban, hogy pályámon hasonló európai értékkel, hasonló nemes reménységgel ritkán találkoztam. Ez a színésznő törékeny vállain a fönséget hordozza…”

Schöpflin Aladár így ír a színésznőről: „Mint ha már nem is test volna, csak merő, lobogó lélek”.

Magánéletében a változások mellett is a csúcsra ért, és George Bernard Shaw darabjában, a Szent Johannában 1936-ban felnőtt színészként is berobbant a magyar színművészet élvonalába.

„Valaha mindenáron arra törekedtem, hogy érdekes legyek a színpadon”

A budapesti kritikusok: Herczeg Ferenc, Márai Sándor, Vámbéry Rusztem és mások is lelkendezve írtak alakításáról. Ugyanebben az évben megkapta a „Vallomás” című színmű filmváltozatának főszerepét is, amiben többek között Csortos Gyulával, Törzs Jenővel és Uray Tivadarral szerepelt.1938-ban a Belvárosi Színháztól a Vígszínházhoz szerződött. Bulla Elma akkoriban így nyilatkozott:„Valaha mindenáron arra törekedtem, hogy érdekes legyek a színpadon. Az epés kritikusok akkoriban azt írták rólam, hogy modoros vagyok. Egy-egy kézmozdulatom megformálásán sokat töprengtem. A régi filmekben a jóságos, megértő feleség szerepkörébe skatulyáztak be, (…) nekem ez rémes volt.”

A Filmszínház Irodalom 1942-től pamutot osztott azoknak a színésznőknek, akik meleg holmit akartak kötni a fronton harcoló katonáknak, úgy hogy saját nevüket belevarrják a ruhadarabba. Bulla Elma is a vállalkozó színésznők között volt. A háború után a Belvárosi Színház tagjaként több fővárosi színházban is fellépett. Időskori emlékezetes szerepe: Örkény István Macskajáték című darabjában, Giza, amit 1971-től csaknem 200 estén át játszott Sulyok Máriával.

1953-ban, visszatér a filmvászonra és számos tévéjátékban is játszott

Okos és kifejezetten művelt asszony volt, magánéletével kapcsolatos nyilatkozatai rendkívül visszafogottak voltak, a színházi társalgóban egész lényét „nyilvános magány” övezte. Örkény Macskajátékában, Sulyok Máriával kellett sorozatban színpadra lépnie, különösebb konfliktus ugyan nem volt közöttük, de féltékenyek voltak egymás sikerére. Kosztolányi így írja le a színésznőt:

„Nincs rajta más ékszer, mint a szeme, amely olyan intenzíven kék, mintha nefelejcskivonatból lenne csinálva.”

Bulla Elma, aki sokakkal ellentétben, titokban tartotta a magánéletét, hogy az első házasságánál lezáratta a Mátyás templomot

Budapesten történt, hogy a folyamatos fellépések megviselték a hangszálait, az orvosok pedig egy svábhegyi szanatóriumba utalták be a csinos színésznőt. Szerelemes lett a kezelőorvosába, dr. Nagy Endrébe és néhány hónappal a megismerkedésük után, 1936-ban már az esküvőjüket tartották. A ceremóniára a Mátyás templomban került sor, a nyilvánosság teljese kizárása mellett. A pesti bulvárlapok naponta próbáltak sztorit kerekíteni az imádott színésznő életéből. Számtalan filmben játszott, a színházban és a filmvásznon is. Később újra férjhez ment, az író Fendrik Ferenchez, aki több vígjáték és vidám regény szerzője és1945 után a Magyar Nemzet újságírója volt. Bulla Elmával egy darab kapcsán ismerkedtek meg.

Filmes karrierje is Németországban indul, a “Der Herr auf Bestellung” (A megrendelt úr) című német hangosfilmben

1935 nyarán szerepel a Szerelemmel vádollak című német filmben, Marion Beriot szerepében. A filmet a magyar származású Bolváry Géza rendezte. A kor egyik német férfi-ideálja, Gustav Fröhlich a partnere ebben a filmben. Filmes karrierje is Németországban indul, A megrendelt úr című német hangosfilmben (1930) szerepel először. Az igazi kihívásokat, nehéz feladatokat csak később, az 1940-es évek filmjei hozzák meg számára.

„A színész nemcsak úgy alkot meg egy figurát, hogy a szöveget hangsúlyozza. Az életben látott ezer alakból megteremti a mozdulatokat, s szinte minden embert modellnek lát. Sokszor még ez sem elég. Egy-egy bonyolultabb mondat muzsikájára sokkal könnyebb rájönni, ha az ember lefordítja. Három, négy nyelv muzsikájából ráhibáz az ember az igazira. És akkor magyarul már úgy mondja…” – nyilatkozta 1961-ben.

A televíziózás rabul ejtette, mert megmutathatta tudásának szélesebb palettáját

„Egy újfajta betegségem van. Én a TV-allergiának nevezem. Szédülök, tengeribeteggé válok a képernyő előtt. A televízióval szemben sosem vagyok szigorú kritikus. Elámít a technika”– nyilatkozta 1962-ben.

Címlapfotó: Budapest, 1946. január 21. Váradi Hédi és Bulla Elma (jobbra) Ferenczy Ferenc “Rablélek” című művének főpróbáján a Vígszínházban (Fotó: Nemzeti Fotótár)