Gyopáros Alpár: A Magyar falu program a valós fejlesztési igényekre reagál

A Magyar falu program 2018-as meghirdetése óta a valós fejlesztési igényekre kíván reagálni – hangsúlyozta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos csütörtökön Forráskúton.

Gyopáros Alpár a Csongrád-Csanád megyei település felújított orvosi rendelőjében arról beszélt, hogy olyan pályázatokat hirdetnek meg és olyan támogatási eszközökkel élnek, amelyeket maguk a falvakban élők kérnek.

Az eredményekről kifejtette: az első pályázatok 2019 elején történt meghirdetése óta 30 ezer nyertes pályázatot hirdettek ki országszerte 3000 kistelepülésen, azok összértéke meghaladja a 300 milliárd forintot.

Felidézte, hogy a programban sokféle támogatási célt határoznak meg

a többi között szociális, oktatási, közigazgatási és közigazgatási területen. Rendkívül fontosnak tartotta a kormányzat az alap egészségügyi ellátás megerősítését a falvakban – hangsúlyozta a kormánybiztos.

Gyopáros Alpár szavai szerint köztudott, hogy orvoshiány van Magyarországon, ami a falvakat sújtja a legjobban, majd szólt arról is, hogy szükségessé vált a infrastruktúra és az orvosi eszközállomány fejlesztése is. Mint emlékeztetett, az orvoshiány mérséklésére háziorvosok, gyermekorvosok és fogorvosok számára is alakítanak ki szolgálati lakásokat az ország számos pontján.

A kormánybiztos összesítése szerint az alapellátás fejlesztésére eddig több mint 25 milliárd forintot biztosítottak a Magyar falu programból, 170 szolgálati lakást építettek vagy újítottak fel, több mint 600 orvosi rendelőt újítottak fel és minden pályázó település –- szám szerint több mint 1700 – forrást nyert orvosi eszközök beszerzésére.

Gyopáros Alpár kitért arra is, hogy az önkormányzatok mellett a pályázatok kedvezményezettjei a civil és egyházi szervezetek, iskolafenntartók, tankerületek, továbbá több mint 7000 kivállalkozás is nyert támogatást,

valamint elindították a kisboltok fejlesztését és újak nyitását célzó programelemet is.

A kormánybiztos kiemelte, hogy a falusi csok is a program része, amelynek köszönhetően sikerült megállítani a drasztikus népességcsökkenést a falvakban. Mára mintegy 1200 településen megállt a népességcsökkenés – mutatott rá Gyopáros Alpár, aki szerint ez jelzi, hogy a Magyar falu program alapvetően sikeres.

A kiemelt kép: Gyopáros Alpár (Fotó: MTI/Rosta Tibor)