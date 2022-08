Új színházat adtak át Debrecenben

Átadták Debrecenben a Csokonai Fórumot, több mint 40 év után ez az első új vidéki színház. A Hajdú-Bihari megyeszékhelyen pedig 157 év után először tartanak teátrum avatót – számolt be az M1 Híradó. A hatmilliárdos beruházással úgy alakították ki az épületet, hogy alkalmas legyen képzések tartására is. Novák Katalin köztársasági elnök is részt vett a megnyitón, ahol a kultúra erejére hívta fel a figyelmet.

Átadták a Csokonai Fórumot Tágas, modern terek, a legújabb technikával felszerelve, így néz ki Debrecen új színháza a Csokonai Fórum. A kilencezer négyzetméternyi területen három játszóhelyet alakítottak ki, így a színészek különféle darabokat vihetnek majd színpadra, a közönség pedig változatos repertoárból választhat. A teátrum csaknem hatmilliárd forintból, magyar-román együttműködéssel, uniós, állami és önkormányzati finanszírozásból készült el. Úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen képzések tartására is, ami tovább erősítheti a Csokonai Társulat határon túli kapcsolatait. Az épület felújítási munkálatai 2020-ben kezdődtek. Gemza Péter a Csokonai Fórum igazgatója az debreceni színház megnyitásával kapcsolatban elmondta: „a társulat nagyon várta, most már a kollégák arcán nagyon látom azt, a csillogást, amit éveken keresztül így nagyon nehéz volt életben tartani, de itt most azért egy új előadással, nyitóelőadással itt vagyunk és most már ez nem egy álom, hanem tényleg valósággá vált”. A teátrum megnyitóján három történelmi egyház püspöke áldotta meg az új intézményt. A rendezvényen Debrecen polgármestere történelminek nevezte a pillanatot. Papp László emlékeztetett: több mint negyven éve nem épült vidéken új színház, Debrecenben pedig utoljára 157 évvel ezelőtt. „Valódi regionális színházzá válik. Olyan szellemi műhellyé, amelyik tovább gazdagítja a határon átnyúló, már eddig is erős kulturális kapcsolatokat. Olyan színtérré válik, amely kiváló lehetőséget biztosít az anyaországi mellett a határon túli magyar és más nemzetiségű társulatok debreceni bemutatkozására, nem utolsó sorban modern kortás színház értékeinek felvonultatására” – tette hozzá a polgármester. Az ünnepélyes megnyitón részt vett a köztársasági elnök is. Novák Katalin kiemelte, „a kultúra él és életet ad, értelmet ad a mindennapoknak”, továbbá emlékeztetett arra, hogy „szerencsések vagyunk, mert egy olyan országban élhetünk, ahol jut figyelem és erőforrás a kultúrára”. Háború, járvány, gazdasági kihívások közös jellemzője, hogy útját akarják állni az életnek, de az életnek végsősoron semmi sem állhat az útjába, ahogy a kultúrának sem. A kultúra az életből sarjad, a kultúrából pedig élet lesz, élet, csupa nagybetűvel, így a kultúrának sem állhat útjába sem a háború, sem a járvány, sem nehéz gazdasági helyzet, a kultúra él és életet ad, értelmet ad a mindennapoknak – fogalmazott Novák Katalin. Kapcsolódó tartalom Novák Katalin: A kultúra értelmet ad a mindennapoknak A köztársasági elnök a debreceni Csokonai Fórum színházi komplexum keddi megnyitóján mondott beszédet. A megnyitón bemutatták Szabó Magda Für Elise című regényének adaptációját, melyet Ráckevei Anna rendezett. A darabot a közönség szeptembertől láthatja a Debreceni Fórumban. Kiemelt kép: MTI/Czeglédi Zsolt