Még igényelhető a szabad felhasználású, kamatmentes Diákhitel Plusz

Óriási az érdeklődés a valaha volt legnépszerűbb termék, a Diákhitel Plusz iránt, amelyet még szeptember 30-ig igényelhetnek a hallgatók. A Diákhitel Plusz egy szabad felhasználású, teljesen kamatmentes termék, mely egyszeri, ötszázezer forintot jelent az igénylőnek – hangzott el az M1 Ma reggel című műsorában.

Európa legkedvezőbb feltételeivel igényelhetők a Diákhitel-támogatások hazánkban

A Diákhitel Központ egy több mint két évtizede működő intézet, amit az első polgári kormány hozott létre 2001-ben, az intézmény az utóbbi huszonegy évben érdemben járult hozzá ahhoz, hogy a diákok sikeresen végezzék el a felsőoktatási tanulmányaikat és sikeresen diplomát szerezzenek – mondta el az M1 Ma Ma reggel című műsorában Rákossy Balázs, a Diákhitel Központ vezérigazgatója.

Rákossy Balázs hozzátette, hogy az elmúlt két évtized lehetővé tette az intézet számára, hogy olyan termékeket dolgozzon ki a diákok számára, amelyek – különféle konstrukciókban – a tanulmányaikat segítik finanszírozni.

A Diákhitel Plusz az egyik ilyen, amit a koronavírus-világválság idején hoztak létre, annak érdekében, hogy az adott helyzetben a pénzügyi nehézségeket a diákok minél könnyebben tudják áthidalni.

Ez egy visszatérítendő, ugyanakkor egy szabad felhasználású hitelkeretet jelent a diákok számára. A Diákhitel Pluszt a diákok százezer és ötszázezer forintig vehetik igénybe

– magyarázta a Diákhitel Központ vezérigazgatója, aki kiemelte, hogy mivel a pandémiás helyzet csillapodni látszik, ezért a szabad felhasználású Diákhitel Pluszt szeptember 30-ig lehet igényelni, „és a mostani helyzet szerint ezt a termékportfólióból kivezetjük” – fogalmazott.

A Diákhitel Plusz egy kamatmentes lehetőség, ennél ugyanis a kormány átvállalja a költségeket, tehát csak azt az összeget kell később törleszteni, amit nettó összegben a diákok felvesznek

– szögezte le Rákossy Balázs, aki azt is elmondta, hogy a Diákhitel Plusz nincs évfolyamhoz kötve, tehát a tanulmányok ideje alatt bármikor, egyszeri alkalommal fel lehet azt venni, ez a lehetőség levelező képzésre járókat is.

A Diákhitel Plusznak két feltétele van: a felhasználónak

Negyvenöt évesnél fiatalabbnak kell lennie Élő jogviszonnyal kell rendelkezni egy egyetemmel.

A vezérigazgató a Diákhitel 1 és Diákhitel 2-ről is beszélt a műsorban. A Diákhitel Plusz mellett a másik két fő termékünk a Diákhitel 1, amely a szabad felhasználású hitelkeretet jelenti, itt bizonyos kamatot érvényesítenek a diákok felé, ami 4,99 százalék. Ez hasonló a Diákhitel Pluszhoz, azonban a felvehető összeg kerete nagyobb: havonta százötvenezer forintot, tanévenként pedig másfél millió forintot lehet felvenni

Ezzel a hitellehetőséggel átlagosan egy diák – ötéves egyetemi tanulmánnyal számolva – 7,5 millió forintot vehet fel.

A Diákhitel 2 azt próbálja segíteni – nulla százalékos kamattal –, hogy aki tandíjköteles egyetemi tanulmányokat végez, annak lehetősége van a Diákhitel 2-vel finanszírozni ezt – magyarázta Rákossy Balázs.

Ezt a diákok később, amikor munkába lépnek, kell – nulla százalékos kamattal – elkezdeni ennek a visszatörlesztését. Ezt hosszútávon és kis részletekben is vissza lehet fizetni. Ennél a hitelformánál csupán azt határozták meg, hogy mennyi lehet a maximális havi törlesztőrészlet, a futamidő nincs.

Azt a törlesztőrészletet, ami átalagosan a mai számok számok alapján kijön – az össze konstrukciót figyelembe véve –, az havi tízezer forint, mert úgy van meghatározva, hogy a törlesztés megkezdését megelőző két év minimálbérének a kilenc százalékánál nem lehet nagyobb törlesztőrészlet összege, ez átlagosan kilenc-tízezer ezer forintra jön ki.

A törlesztőösszeg nagyságát költségek nélkül bármikor módosíthatja a hitelfelvevő, vagyis ha a volt egyetemista úgy dönt, hogy egyszerre szeretné befizetni az összeget, akkor – a bankoktól eltérően – ezt bármikor ingyenesen megteheti.

Rákossy Balázs arra is felhívta a figyelmet, hogy 2018-ban vezették be azt, hogy a diákhitelezés nemcsak az ifjúságpolitikának lett egy fontos eszköze, hanem a családpolitikának is. Ezért bevezették azt, hogy ha egy családban születik két gyermek, akkor – ha az édesanyának van diákhitele – elengedik a diákhitel felét, és abban az esetben, ha megszületik a harmadik gyerek, akkor pedig a teljes részét.

„A fő cél az az lenne – hogyha majd a költségvetési helyzet ezt engedi –, hogy két-három gyerek megszületése után mindkét szülőnek a fennálló diákhitel törlesztését csökkentsük, illetve megszüntessük”

– részletezte a Diákhitel Központ vezérigazgatója.