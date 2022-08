Bölcsőde épült Tószegen a településfejlesztési program keretében

Tizennégy személyes bölcsőde épült Tószegen, a legfeljebb 3 éves korú gyerekek beszoktatása már zajlik – közölte a tószegi polgármesteri hivatal.

A projekt teljes költsége több mint 160 millió forint volt, amelyre több mint 140 millió forint vissza nem térítendő forrást nyert a tószegi önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatán. Az önkormányzati önrész több mint 21 millió forint volt – ismertették.

A csaknem 280 négyzetméteres, egyszintes épület akadálymentes és energetikailag is korszerű. A pályázati támogatásból eszközöket is vettek, komplex informatikai hálózatot építettek ki, emellett udvart és parkolót is kialakítottak – közölték. A beruházó tószegi önkormányzat kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a jövőben az épület bővíthető, fejleszthető legyen – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció: MTI/Rosta Tibor