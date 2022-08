Schmidt Mária: Európát még mindig elválasztják a diktatúrák eltérő tapasztalatai

A sztálini Szovjetunió és a hitleri Németország közvetlenül a második világháború kitörése előtt kötött az egész világot megdöbbentő megnemtámadási szerződést. 1939. augusztus 23-án írták alá a Molotov–Ribbentrop-paktumot, amely tulajdonképpen közvetlen előzménye volt a II. világháború kitörésének.

A kiegyezés Lengyelország, majd Nyugat-Európa lerohanását már eldöntő Hitlernek is kapóra jött, aki így akadálytalanul indíthatta meg az agressziót.

– fogalmazott a Terror Háza igazgatója.

On August 23, 1939, the U.S.S.R. and Nazi Germany signed the Molotov-Ribbentrop pact, secretly agreeing to change Europe’s borders. pic.twitter.com/94Cpyc0MDF

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 23, 2022