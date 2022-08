Hortay: A fő kérdés, hogy Oroszországból a téli hónapok során érkezik-e gáz

Gázkrízis fenyeget Németországban, ami több évig is eltarthat

Németország erősen kitett az orosz gázszállításoknak – mondta Hortay Olivér az M1 Ma Reggel című műsorában. A Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője szerint a tárolóikat eddig a tervezettnél gyorsabb ütemben sikerült feltölteniük, nagy kérdésnek tartja azonban, hogy ezt az ütemet novemberig folytatni tudják-e. Azokban a tárolókban ugyanis, amelyek korábban a Gazprom tulajdonában voltak, a töltöttség még mindig alacsony. Kérdéses tehát, hogy november elejéig elérik-e a 95 százalékos szintet.

A helyzetet nehezíti, hogy Németországnak viszonylag kicsi a tárolókapacitása. Lényeges tehát, hogy Oroszországból a téli hónapok során az Északi Áramlat 1 vezetéken keresztül megfelelő mennyiség érkezik-e.

A szakember szerint a saját fogyasztása mértékében hazánknak arányaiban jóval nagyobb tárolókapacitása van, mint Németországnak. A töltöttségi szintet is ennek megfelelően érdemes vizsgálni, éppen ezért helyesebb lenne, ha azt a mutatót vizsgálnánk, amely az éves fogyasztási szintből indul ki.

Ebben a kategóriában a németországi betárolt gáz arány húsz százalék alatt jár, Magyarország pedig megközelítette a 35 százalékot.

Tavaly Németország a gázigényének több mint felét Oroszországból szerezte be. Idén meg kéne ezt ismételni, hiszen a kiépített infrastruktúrát nem lehet egyik pillanatról a másikra megváltoztatni. Nem rendelkeznek például cseppfolyósított földgáz fogadására szolgáló tengeri terminálokkal.

Áprilisban Robert Habeck alkancellár még úgy nyilatkozott, hogy Németország felkészült az orosz gázimport leállítására, ezzel szemben most kézzelfoghatóan látszik, hogy milyen problémákat okoz a szállítások korlátozása.

A szankciók erőltetésének okát pontosan nem látják a szakértők sem, leginkább politikai eredetű lehet, és a szerencsétlen kormányzati nyilatkozatok mögött is politikai ok húzodhat meg. Most vasárnap a német gazdasági miniszter és a pénzügyminiszter egy nyilvános pódiumbeszélgetésen összekülönböztek azon, hogy az év végéig a meglévő három atomerőművet a terveknek megfelelően bezárják-e, vagy sem. Ennek hatására tegnap húsz százalékkal emelkedtek az európai gázárak. Tehát

már önmagában az elhibázott kommunikációval is jelentős áremelkedést idéznek elő.

A szakértő szerint alapkérdés az, hogy hogyan képzelik az ipari gázfogyasztás csökkentését. Robert Habeck nemcsak a lakossági, de az ipari fogyasztást is szorgalmazza. Kalkulációi szerint nagyjából húsz százalékos fogyasztáscsökkentésre lenne szükség. Már most is bevezettek egy sor korlátozó intézkedést, amivel 6-7 százalékos csökkentés érhető el. A nagy kérdés az, hogy a fennmaradó mennyiség sorsát hogyan kívánják rendezni. Hortay Olivér szerint a következő hónapokban újabb korlátozásokra lehet számítani. Hozzátette: