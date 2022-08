Videón, ahogy husángokkal vonulnak a magyar határ felé a migránsok

Egy hét alatt több mint 4500 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza az ideiglenes határzárhoz a rendőrök és a katonák – ebben az évben az eddigi legtöbbet. A rendőrség adataiból az is kiderül, hogy csak a hét végén több mint 1700 határsértő ellen kellett intézkedni. A helyzet napról napra rosszabb a Vajdaságban. A helyiek már a közösségi oldalakon kezdtek aláírásgyűjtésbe azért, hogy a hatóságok szállítsák el a migránsokat – számolt be az M1 Híradója.

Bevándorlási rekord: sosem próbálkoztak még ennyien egy hét alatt a magyar határnál

Fegyverropogás hangját rögzítette egy térfigyelő kamera két hete Horgoson. A videón jól hallatszik, hogy a fegyverek nem csak egyszer sültek el. Az erdő irányából szinte egy percen át folyamatosan lehetett hallani a lövéseket.

A felvétel olyan közösségi oldalakon terjed, ahol a határ menti települések lakói rendszeresen beszámolnak a migránsok akcióiról. Most például azt írták, hogy esténként 50–100 fős csoportokban vonulnak a kerítés felé.

A migránsok között rendszeresek az összetűzések. Egy másik videó – a feltöltője szerint – Zomborban készült néhány hete. A felvételen az látszik, hogy a határsértők husángokkal, ágytámlákkal és székekkel estek egymásnak. Zavargás tört ki. A helyiek szerint a hasonló esetek rendszeresek.

A migránsok között rendszeresek az összetűzések

Ehhez képest valamivel nyugodtabb volt a helyzet vasárnap Szabadkán. A migránsok azonban itt is feszültek. A szabadkai befogadóközpont már hónapok óta túlterhelt, háromszor annyi migráns lakik itt, mint ahány hely lenne. Sokan a kerítésen kívül találnak maguknak helyet, a területet azonban már ellepi a szemét.

Kapcsolódó tartalom

A szétdobált bőröndök, hálózsákok, ruhák mindent beborítanak. Bár a takarítás rendszeres, a tábor dolgozói nem tudják tartani a lépést a migránsokkal, akik általában mindent maguk mögött hagyva indulnak tovább a magyar határ irányába. Folyamatosan érkeznek a taxik is, az egyik sofőr kamerán kívül azt mondta, hogy egy autóba öten, hatan is beülnek. De olyan is volt már, hogy egy ötfős kocsiban egyszerre nyolc migránst vittek a kerítéshez.

„Egy hónapja vagyunk Szerbiában. Kedvesek a nők, de a férfiak is. Jó itt az élet, jó a helyzet” – magyarázta egy szír férfi, aki ennek ellenére nem akar Szerbiában maradni, Olaszországba tart, így mindent megtesz azért, hogy átszökjön a határon.

A magyar oldalon is érezni a nyomás. Az egy hét alatt feltartóztatott migránsok száma rekordot döntött a múlt héten. Csak a hét végén több, mint 1700 határsértővel szemben intézkedtek.

Idén eddig már több mind 150 ezer migránst állítottak meg a magyar hatóságok – erről a Migrációkutató Intézet kutatója beszélt az M1-en. Tárik Meszár szerint Európa külső határain mindenhol nő a nyomás, de a Balkánon a legrosszabb helyzet, ott háromszor több migráns próbálkozik, mint egy éve.

„Sokan ugye az időjárással magyarázzák, hogy már sokkal jobb az idő, elült a koronavírus, és akkor sokkal többen indulnak útnak, de hát nyilván nem ez a kiváltó ok. A kiváltó ok az, hogy a kibocsátó országokban nem oldódnak meg azok a belpolitikai krízisek, gazdasági visszaesések, amelyek generálják ezt a migrációt” – fogalmazott a szakértő.

Tovább nehezíti a helyzetet szakértők szerint, hogy a migránsoknál már fegyver van. Ezeket a legtöbbször azért szerzik be, mert területszerző háborúkat vívnak egymással. A szakértők azonban emlékeztetnek rá, hogy néhány hete a makkhetesi erdőben már a rendőrökre is rálőttek az illegális határsértők.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép forrása: MTVA