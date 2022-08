Uniós forrásból fejleszt a Corvinus, közelebb kerülve 2030-as céljához

Másfél milliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert el a Corvinus Egyetem, az elnyert forrás hozzájárul a Ménesi úti campus digitális fejlesztéseihez, újjászületik az egyetem online oktatási rendszere és bővülnek, frissülnek a digitális tananyagok is.

Az egyetem MTI-hez hétfőn eljuttatott közleménye szerint az 1,49 milliárd forint uniós támogatásból négy területen valósulhatnak meg fejlesztések. A fejlesztés részeként egyebek között a kiemelt tantárgyakhoz digitális tananyagok készülnek, valamint az egyetem új, adattudományhoz és mesterséges intelligenciához kapcsolódó graduális és posztgraduális képzéseket fejleszt.

Továbbá a támogatás lehetővé teszi, hogy az egyetem előadótermei, oktatási terei hibrid, digitális oktatásra is teljes egészében alkalmassá váljanak, zárt rendszerű infrastruktúrával. Emellett az egyetem digitáliseszköz-kölcsönző programot is indít rászoruló hallgatóinak, és továbbfejleszti az oktatási kiválóságot, a képzési adatokat kezelő és a tanulmányi adminisztrációt támogató rendszert is – részletezték.

A közlemény idézi Vas Réka Franciskát, a Corvinus oktatási rektorhelyettesét, aki szerint a fejlesztésekkel az egyetem közelebb kerül azon céljához, hogy 2030-ra a gazdaság- és társadalomtudomány területein Közép-Európa vezető intézménye legyen a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban.

