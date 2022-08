Sok a buktató – szakértő segít eligazodni a lakásbérleti szerződés szabályaiban

A lakásbérleti szerződés kizárólag akkor érvényes, ha azt írásban kötik meg, a szóbeli megállapodás nem érvényes – mondta Juhász Ivett. A közjegyző szerint a szerződésnek meg kell felelni bizonyos formai elemeknek. Ilyen például az, hogy a bérbeadó és a bérlő adatainak feltüntetése után a bérleményt pontosan meg kell határozni, majd a bérlőt terhelő pontos fizetési kötelezettségek következnek.

A szakember felhívta a figyelmet:

ki kell térni arra is, hogy milyen határidőre és milyen pénznemben kell fizetni a bérleti díjat és a rezsit. A megszűnés eseteit is rögzíteni kell, valamint rendezni kell a kaució feltételeit is.

Vannak azonban olyan dolgok, amelyeket nem lehet egy bérleti szerződésbe foglalni. Erre példaként a különböző, önbíráskodásra is alkalmat adó szankciókat hozta Juhász Ivett, aki szerint már csak ezért is érdemes ügyvéd, vagy közjegyző segítségével megkötni a lakásbérleti szerződést. Ez utóbbi ráadásul azonnal végre is hajtható – tette hozzá.

A közjegyző hangsúlyozta: nem javasolja, hogy a felek az internetről letöltött minta alapján kössék meg a szerződést. Sok olyan esettel találkozott már, amikor vagy hiányos volt, vagy egymásnak ellentmondó paragrafusokra hivatkozott a szerződés.

Mindenképpen ki kell azonban kötni, hogy milyen jogok illetik meg a bérbeadót és az ingatlan használóját, de azt is ajánlott rögzíteni, hogy az ingatlanban ki lakhat életvitel-szerűen

– emelte ki. Juhász Ivett lehetséges konfliktushelyzetként említette, ha a bérleti jogviszony lejárta után a bérlő nem távozik el az ingatlanból. Ennek elkerülése érdekében a bérbeadónak a szerződés aláírásakor érdemes kiköltözési kötelezettségvállaló nyilatkozatot kérni – mondta.

Kiemelt képünk illusztráció. Fotó: MTI/Vajda János