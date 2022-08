NOE: A háborús helyzet ellenére is számíthatnak a családok a támogatásokra

Az ukrajnai háborús helyzet ellenére is nagyon sok intézkedés, támogatás segíti a magyar családokat a tanévkezdés idején – emelte ki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke az M1 hétfő esti műsorában.

A kormány idén is kiemelten támogatja a családokat a tanévkezdés idején

Kardosné Gyurkó Katalin kifejtette: a családok a tanszervásárlásnál szembesülnek az emelkedő árakkal, és ott ahol több gyermek van, illetve egyedülálló a szülő, még nehezebb a tanévkezdés.

A mostani drágulás és a szomszédos országban zajló háború okozta helyzetben is segíti a magyar családokat a kormány – mondta. Kiszámíthatóan, tervezhetően készülhetnek az idei tanévre a családok – emelte ki a NOE elnöke, aki szerint kiemelten fontos, hogy a kormány hamarabb folyósítja egyebek mellett a családi pótlékot és a nevelési támogatást.

Kardosné Gyurkó Katalin hozzátette: mindemellett az ingyenes tankönyvek és az ingyenes gyermekétkeztetés is segíti a családokat. Utóbbi kapcsán azt is kiemelte, hogy az ingyenes gyermekétkeztetésre jogosultak köre mintegy 20 százalékkal emelkedett. Továbbá az elmúlt években az étkeztetés minőségén is javított a kormány – hívta fel a figyelmet a NOE elnöke.