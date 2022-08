Ma sem ússzuk meg szárazon, mutatjuk, hol fog leszakadni az ég

Másodfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat felhőszakadás miatt.

Általában erősen felhős vagy borult idő várható, de kisebb-nagyobb szakadozások időszakosan előfordulhatnak – olvasható az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján.

Több helyen is kialakulhat zápor, zivatar, a Dunántúlon eső is valószínű. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás kísérheti. Az északi, északnyugati szél a Dunántúl nyugati felén megélénkül, ott, illetve zivatarban erős széllökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 22 és 27 fok között várható, de az északkeleti megyékben pár fokkal melegebb, míg a tartósabban csapadékos részeken kissé hűvösebb idő valószínű. Késő estére 16 és 22 fok közé hűl le a levegő.