A rossz idő ellenére vasárnap is ezrek ünnepelték Magyarország születésnapját

Vasárnap is ezrek ünnepelték országszerte az államalapítást: a legtöbb településen folytatódtak a Szent István napi programok. A rossz idő ellenére sokan voltak kíváncsiak a rendezvényekre: a fővárosban hömpölygött a tömeg a magyar ízek utcáján, de népszerű volt az operett korzó, a csárda fesztivál és a városok sétánya is. A Szabadság téren este koncertekkel zárul az ünnepi program.

Már nyitáskor tömegek voltak a Magyar ízek utcájában. A látogatók Kárpát-medence hagyományos ételei közül választhattak.

Rotyogott a kondérban a karcagi birkapörkölt is. 2013-ban nyilvánították hungarikummá. Sokan amit csak lehetett megkóstoltak és vittek haza a családnak is. Népszerű volt a Szent István napi kenyér és az ország tortái is.

A Szent István napi rendezvények szervezői folyamatosan figyelték az időjárást és kapcsolatban voltak az Operatív törzzsel is, szükség szerint dönthettek a rendezvények felfüggesztéséről. A Magyar ízek utcájában a rossz idő ellenére is hömpölygött a tömeg.

„Egy nagyon, minket kárpótló tömeg érkezett a rendezvényre abban a pillanatban, kis túlzással, amikor elállt az eső és ez nagyon jó érzés volt, hiszen azt jelenti, hogy ezt a rendezvényt szeretik az emberek és szívesen jönnek” – mondta a Híradónak Novotny Antal, a Magyar Ízek Utcájának szervezője.

A mesterségek ünnepére kilátogatott a köztársasági elnök is. Novák Katalin megcsodálta a magyar kézműves termékeket és ellátogatott a dél-koreai alkotókhoz is, akik idén a díszvendégei voltak a programnak.

„Azt tanította most nekem ez a látogatás, hogy Korea, ami annyira fejlett a modern technológiában, azért is lehet az, mert ennyire tiszteli a hagyományait” – mondta a köztársasági elnök.

Hasonló tömegeket vonzott a Csárdafesztivál is. A Vörösmarty téren gyűlt össze az ország csárdáinak legjava. Frissensülteket, halászlét, kovászos kenyeret és a magyar konyha hagyományos ízeit kínálták. Sőt, a csárdaételek mellé járó magyar muzsika sem maradt el.

Megtelt az operett korzó is. A Vigadó téren ismert operett slágereket hallgathattak a látogatók. Gyerekektől idősekig mindenki találhatott magának előadást. A Szent István Napi rendezvények egyik nagykövete Dolhai Attila volt.

„A Szent István napi rendezvények ugye többségében mindenki igyekezett megtartani az időjárási viszonyok ellenére ezt a műsort. Úgyhogy mi is itt az operettszínházzal itt a mögöttem látható színpadon tegnap és tegnapelőtt is tulajdonképpen mondhatni, hogy majdnem teljes egészében meg tudtuk tartani az előadásainkat” – nyilatkozta a színész, operaénekes.

Magyarország városainak zászlóit vették szemügyre az emberek a Városok sétányán, ahol 348 lobogóról olvashattak és megtekinthették Magyarország 102 városának látványos installációját is. Töretlenül népszerű volt az 1938-ban épített, ikonikus Aranyvonat is.

Az ünnepi programsorozat a fővárosban Szabadság téren koncertekkel zárult.

Hömpölygött a tömeg a debreceni karnevál utolsó napján. Volt, aki lemaradt a felvonulásról és a virágkocsi kiállításon pótolta.

„Családommal együtt jöttünk megnézni a virágkocsikat, sajnos tegnap nem volt lehetőségünk rá, de ezt szerettük volna ma bepótolni, úgyhogy kijöttünk a rokonsággal körbenézni” – mondta Papp Attila.

Az ország minden tájáról érkeztek ide látogatók. Megcsodálták a gazdagon díszített virágkocsikat, és örömmel pózoltak is az alkotások mellett. A vendégek között akadtak olyanok, akik egyetlen napot sem hagytak ki a fesztiválból.

Sokan látogattak el Hortobágyra is a 130 éves a hídivásár ahogy mindig, idén is népszerű program volt. Ott 160 árus kézzel készített, a jellegzetesen helyi termékeit hozta el a vásárba. Hagyományos ételek készültek a bográcsokban, amelyeket szívesen kóstoltak a látogatók.

Bárki kipróbálhatta a karikás ostort és fából készült termékek sokaságából lehetett választani. A konyhai felszerelésektől a jétékokig a mesterek szinte bármit elkészítenek ebből a természetes alapanyagból.

„Érdekességeket csinálgatunk, nem a megszokott dolgokat, hanem azt mondom, hogy saját termékkel jövünk ki a vásárba. Megpróbálunk olyan termékeket csinálni, amit más nem csinál” – nyilatkozta Papp János asztalos.

Székesfehérváron is folytatódtak a Szent István napi programok. A Szín-tér egyesület a Pannon mesék című darapot állította színpadra, amely az idén 800 éves aranybulla történetét mutatta be.

„Ez nagyon nehéz volt szövegileg is, meg abból a szempontból is, hogy egy középkori játékban ez akár egy középkori piactéren is érthető legyen. A mi feladatunk az az volt, hogy érthetővé tegyük a fiatalabb generációk számára is, hogy miben áll a szuverenitás” – mondta Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője.

A változékony idő miatt ugyan beltérben tartották meg a hagyományos utcaszínházi előadást, de a programnak így is nagy sikere volt.

Címlapfotó: Mézeskalács szívek egy standon a Magyar Ízek Utcája programsorozaton a Várkert Bazárnál 2022. augusztus 20-án. Az augusztus 20-i Szent István Nap rendezvénysorozatához kapcsolódó rendezvényen a kilátogatók a Kárpát-medence gazdag ízvilágával és gasztrokultúrájával ismerkedhetnek meg.

MTI/Mónus Márton