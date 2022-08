Szívszorító poszttal jelentkezett Miklósa Erika, miután megkapta a Magyar Szent István-rendet

Ezért is lett különös és megríkató-felemelő hetem - kezdte közösségi oldalán Miklósa Erika a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán operaénekes, akinek Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Szent István-rend kitüntetést adományozta.

„Ezért is lett különös és megríkató-felemelő hetem… Amióta csak megtudtam, hogy augusztus 20-án Magyar Szent István-renddel tüntetnek ki, azóta próbálom megfogalmazni ezeket a gondolatokat. Az elején nem ment. Aztán egy hetet Kolozsvárott voltam, s valójában ott kezdte el diktálni a szívem ezeket a mondatokat. Ha olykor – a harminc éves pályámon – elgyengültem is a cél előtt, sosem adtam fel, s nyugodtan fordulhattam tanácsért a szívemhez. Lehet, hogy a szív törvénye szerint élek?”- kezdte közösségi oldalán Miklósa Erika, aki úgy fogalmazott hogy a megbecsülés megerősíti és emberségre ösztönzi.

Miklósa Erika átveszi a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István Rendet Novák Katalin köztársasági elnöktől a nemzeti ünnepen a Sándor-palotában 2022. augusztus 20-án. MTI/Máthé Zoltán

„Csodás barátom és egykori mentorom,

Gregor József tanításai egyre többször jutnak az eszembe – ez a poszt az Ő emlékének is szól –, szerinte a legfontosabb és legnagyobb feladatunk embernek és jónak lenni főként egy megrémült világban.

Emlékszem, amikor arról is beszélt, hogy „a siker nagy csapda, a szép hang önmagában csupán egy a képességek közül”. Gregor Jóska úgy vélte, aki ezen a pályán, a mi pályánkon, magabiztosságot erőltet magára, az elveszett. Csakis a belső küzdelem, az önvizsgálat – és nála és nálam is a hit – lehet a megtartó- és a segítőerő. Azt is mondta: nekem kell kitalálnom, hogyan lehetek másokat segítve jobb és hasznosabb az embereknek, jobb és hasznosabb a hazámnak. Erre törekedtem, erre törekszem. Jónak lenni nehéz, de nem érdemes másnak lenni. Egy életen át tartó programom ez.” – jelentette ki az operaénekes, aki gratulált Rofusz Ferencnek is.

„Haza – ez az, amit sosem lehet kiszakítani belőlem. És úgy veszem, hogy Magyar Szent István-rend egy „intelem” is, hogy a kitüntetést a hazámtól kaptam, Magyarországtól. Még sokáig szeretném megszolgálni ezt. Hiszek abban, hogy a hit és a humánum soha nem lehet túl sok, soha nem elég belőlük, és a szakadékok soha nem áthidalhatatlanok.

Köszönöm ezt a pillanatot a Szüleimnek, a Családomnak, a Barátaimnak, a Mentoraimnak, a Jó Istennek, Magyarországnak, és Önöknek is itt, a Facebookon, akik egy-egy szeretetmondattal mindig a segítőim. Ez a pillanat most nagyon is erőt adó. Erőt ad ahhoz, hogy minden következő pillanatom az emberségről szóljon. A békességben élés igénye pedig legyen közös programunk.

És gratulálok Rofusz Ferencnek, aki ma szintén átvehette a Magyar Szent István-rendet. 1981-ben kapott Oscar-díjat A légy című animációs rövidfilmjéért, amelyet legalább ötvenszer láttam.” – tette hozzá.

Egy apróhirdetés változtatta meg az életét

Miklósa Erika 1970. június 9-én született Kiskunhalason.

Kezdetben a sportban jeleskedett: versenyszerűen hétpróbázott, reményteljes magasugró volt, de egy sportbaleset véget vetett atlétikai karrierjének, így kedvtelésből az éneklés felé fordult. A gimnáziumi tanulmányaival párhuzamosan zene- és énekórákra járt, a zeneiskola hat osztályát két év alatt végezte el, majd a szegedi konzervatóriumban folytatta tanulmányait.

Tizenkilenc évesen egy apróhirdetés nyomán jelent meg énektanárával, Berdál Valériával az Operaházban egy próbaéneklésen.

Mozart A varázsfuvolájából az Éj királynőjének áriáját, az operairodalom egyik legnehezebb koloratúrszoprán áriáját énekelte, s minden idők legfiatalabb magánénekesének szerződtették az intézményhez. 1991-ben A varázsfuvola Papagenájaként debütált, Szegeden egy Mozart-énekversenyt nyert meg a védjegyévé vált Éj királynője áriával.

A világhírű szoprán énekes, Hamari Júlia felfigyelt rá, s 1992-ben meghívta a brüsszeli Mester és a jövő elnevezésű koncertjére.

Még ebben az évben elindult nemzetközi pályafutása: Mannheimben mutatkozott be A varázsfuvola Éj királynőjének szerepében, amellyel csakhamar meghódította a világ összes jelentős színpadát Londontól Párizsig, Münchentől New Yorkig, és ő lett a legkeresettebb művész ebben a szerepben, amelyet mára több mint ötszázszor énekelt.

A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola konzervatóriuma után, 1996-ban külföldön képezte magát:

előbb a philadelphiai Academy of Vocal Arts, majd a milánói Scala ösztöndíjasaként.

1999-ig volt tagja a Magyar Állami Operaháznak, ahol szopránszerepek sorát énekelte és énekli azóta is, A denevér Adéljától a Rigoletto Gildáján keresztül a Szöktetés a szerájból Constanzajáig. A világ legjelentősebb operaházaiban lépett fel, 2004-től állandó szereplője a New York-i Metropolitan operaháznak.

A fajsúlyos szerepek mellett előszeretettel szerepel vígoperákban is, például Adele grófnőként Rossini Ory grófjában, amelyben a Szegedi Nemzeti Színházban, legutóbb pedig a Malmöi Operában énekelt. Az opera műfaja mellett szívesen kalandozik a musical, az operett világába is; számos exkluzív gálakoncert főszereplője, lemezein a klasszikus áriák mellett több műfajban rögzített dalokat.

A budapesti Operaházban színpadra lépett a West Side Story Mariájaként is, a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon 2016-ban Verdi Traviatájának főszerepében debütált. 2016 januárjában különleges esttel ünnepelte pályafutása kezdetének 25. évfordulóját az Erkel Színházban.

A zene mellett fontos számára a sport és az egészséges életmód – 2013-ban teljesítette a New York-i maratont –, a tehetséggondozás, a jótékonyság és a környezetvédelem ügye.

Pályája során bejárta a világot, lakóhelye a Fejér megyei kisközség, Bakonykúti.

2011-ben az önkéntesség magyarországi nagykövete volt, a következő évben kiérdemelte a Nemzetközi Fair Play Bizottság díját, 2016-ban öt évre a magyar tehetség nagykövetének nevezték ki.

Művészetét számos díjjal ismerték el: 1991-ben Európai Kultúra díj, Zürich; 1993-ban Pro Opera Lyrica-díj, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét vehette át, 2006-ban Liszt Ferenc-díjjal tüntették ki, 2008-ban a Magyar Művészetért Díj birtokosa lett. 2012-ben átvehette a Kossuth-díjat „az operairodalom szoprán szerepeinek emlékezetes, magával ragadó megformálásáért, a világ legjelentősebb operaszínpadait is meghódító, közönségét itthon és külföldön egyaránt fantasztikus zenei élménnyel megajándékozó előadóművészetéért”.

Ugyanabban az évben Prima Primissima Díjat kapott. 1999 óta Kiskunhalas, 2010 óta Budapest díszpolgára. Az utóbbi években a Virtuózok című klasszikus zenei televíziós tehetségkutató egyik zsűritagja. 2020-ban beválasztották a Halhatatlanok Társulatának tagjai közé, 2021-ben Dohnányi Ernő-díjban részesült.