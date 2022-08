Razzia a szerb oldalon, folyamatosan próbálnak átjutni a migránsok a határon

Ezernél is több migráns próbált bejutni Magyarországra tegnap, de a rendőrök és a katonák feltartóztatták őket. Legtöbbször Csongrád-Csanád megyében kellett intézkedni. Tegnap a szerb rendőrség Horgos közelében tartott akciót, több tucat illegális bevándorlót szállított el. Múlt héten több mint hatezer illegális bevándorló próbált meg átjutni a magyar határon, többségük Szerbia felől.

Ezernél is több migráns érkezett egy nap alatt

A M1 Híradó arról számolt be, hogy rendőrautók sorakoztak csütörtök reggel a Horgos–Röszke határátkelőhely szerb oldalán. A szerb belügyminisztérium különleges egységei a környéken megbújó migránsokon ütöttek rajta. Az illegális bevándorlók a romos, lakatlan házakban és a közeli erdőben húzzák meg magukat. Innen próbálnak meg átjutni minden nap a határon.

A szerb rendőrség erői az akcióban 294 migránst fogtak el és szállítottak el buszokkal a szerbiai befogadóközpontokba. A reggeli rajtaütés után azonban a bevándorlócsoportok szinte azonnal újra megjelentek a környéken. A helyiek szerint az akció csak pillanatnyi megkönnyebbülés, mert nagyon sokan ismeretlen rejtekhelyeken bújkálnak.

A bevándorlók a horvát határhoz közeli Zombor utcáit is valósággal ellepték. Otthonosan járnak-kelnek a vajdasági városban, ahonnan a legtöbben a magyar határ felé veszik az irányt. Egy szír bevándorló azt mondta, telefonon kapják az utasításokat az embercsempészektől. Szólnak, mikor kell indulni a határ felé, ellenőrzik, megérkezett-e az otthonról küldött pénz, majd segítenek átmenni a kerítésen. Autóval viszik a migránsokat Bécsbe, onnan pedig Németországba.

Tízezrek Szerbiában

Szerbiában becslések szerint több mint tízezren várakoznak, ami a próbálkozások számában a Magyarország és Szerbia közötti déli határkerítésnél is megmutatkozik. Egy afgán migráns arról beszélt az M1 stábjának, hogy az erdőben várnak a megfelelő alkalomra, hogy a magyar határon átjussanak, de ez nagyon nehéz átjutni, mert erősen védik. Elmondta, van segítségük, aki szól, hogy mikor és hol próbálkozzanak. A határ túloldalán várja őket egy autó, ami elviszi a határon átjutottakat Ausztriába.

A helyiek szerint a nyugalom Zomboron is a múlté, amióta ezres nagyságrendben jelentek meg a migránsok a városban. Kirakatokat törnek be, megtámadnak minket, késekkel harcolnak, a befogadóközpontban is folyamatosan verekszenek, panaszolta egy helyi nő.

A bevándorlók a magyar határnál is sokszor erőszakosan támadnak a rendőrökre, katonákra és egymásra is. A feszültség nemcsak a migránsok között nő folyamatosan, hanem az embercsempészek körében is, akik felosztják egymás között a határterületet.

Múlt héten több mint 6000 illegális bevándorló próbált meg átjutni a magyar határon, nagyrészük Szerbia felől. Csütörtökön pedig egy nap alatt több mint ezer migráns ellen kellett intézkedniük a rendőröknek és a katonáknak. A magyar hatóságok idén már 145 ezer határsértőt állítottak meg a déli határnál. Ez csaknem háromszor annyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban.