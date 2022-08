Orbán Balázs: Az ukrajnai háború miatt komoly krízis formálódik a világban

A miniszterelnök politikai igazgatója azt írta Facebook-posztjában, hogy a magyar kormány felismerte, a jelenlegi energiaválság megoldásának egyik kulcstényezője a nagyobb állami szerepvállalás.

Minden energiahordozónak megugrott az ára, az orosz szállítások kiesése pedig súlyosan érinti a piacokat. A szektor már a háború előtt is teher alatt volt, mert az európai termelési problémák, az olaj- és a gázszektorba való befektetések hanyatlása, a Covid okozta fennakadás, a zöldpolitika nyomása mind sújtotta. A neheze viszont még hátravan. A további szankciók csak súlyosbíthatják a krízist, ami már jelenleg is rendkívül összetett. Az európai országok a szén felé fordultak az elmúlt hónapokban, ezért annak az ára is emelkedett, súlyos gondokat okozva az árérzékenyebb Indiában és Pakisztánban; a földgáz drágulása pedig a műtrágya és így az élelmiszerek árát is megemelte – írta Orbán Balázs.

A miniszterelnök politikai igazgatója a Foreign Affairs amerikai folyóirat szerzőire hivatkozik, akik szerint a fenti egymást fokozó veszélyek miatt újra kell gondolni az állami szerepvállalást, ugyanis a magánszektor nem eléggé érdekelt az olyan infrastruktúra-fejlesztésekben, amelyek az állam energiabiztonságát szolgálják. Emellett nem eléggé érdekeltek az olyan kibocsátások csökkentésében sem, amelyeknek költségét a teljes közösség viseli. A kibocsátás csökkentését célzó politika egyben az energiabiztonság céljait is teljesítheti, mint például az energiafelhasználás racionalizálása (kisebb olaj- és gázfogyasztás). A jelenlegi energiaválság megoldásának egyik kulcstényezője tehát a nagyobb állami szerepvállalás, ezt pedig a magyar kormány már korábban is felismerte – összegezte Orbán Balázs, majd felsorolta, milyen intézkedéseket hozott eddig a kormány az energiabiztonság megőrzése érdekében. Elrendelték, hogy a cégek növeljék a hazai földgázkitermelést, és fokozzák a szénbányászatot, kiviteli tilalmat hirdettek az energiahordozókra és a tűzifára. Kezdeményezte a kormány a paksi atomerőmű üzemidejének meghosszabbítását és a mátrai erőmű újraindítását, és betárolta az éves lakossági fogyasztás 82 százalékát. A magyar családok és háztartások megélhetésének biztosítása érdekében pedig továbbra is fenntartja a kormány a rezsicsökkentést.

Címlapfotó: Orbán Balázs, Facebook