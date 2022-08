Nagy István: A magyar erdőket eszünk ágában sincs kivágni!

„Bőven van fa, van tartalék, a magyar erdők biztonságban vannak az energia-veszélyhelyzetben is” – ezt mondta az agrárminiszter. Nagy István szerint rengeteg tévhit jelent meg az elmúlt időszakban az erdőkkel és a fakitermeléssel kapcsolatban. Nem érdemes ezeknek bedőlni – számolt be róla az M1 Híradója.

Az elhúzódó háború, a gázválság miatt a tűzifa a legkelendőbb árucikk most a fakereskedésekben. Napról-napra egyre többet vásárolnak belőle. Több helyen már várólisták alakultak ki. Most olyanok is vesznek, akik korábban mással fűtöttek.

A kormány, hogy mindenkinek elérhető áron és megfelelő mennyiségben jusson tűzifa és ne lehessen az árakkal spekulálni megkönnyítette a fakitermelést. A rendelet csak akkor lép életbe, ha az energiakrízis eljut arra a szintre, amikor a hazai igényeket már nem lehet a tervezett kitermeléssel fedezni. Ennek ellenére több civil szervezet és baloldali politikus napok óta a védett erdők kivágásáról szóló álhíreket terjeszt.

„A magyar erdőket eszünk ágában sincs kivágni!”

– jelentette ki Nagy István.

Az agrárminiszter közösségi oldalára feltöltött videójában nyomatékosította, hogy kivágás helyett az erdőterületeket szeretnék növelni. Nagy István hangsúlyozta, hogy a veszélyhelyzet idején az állami erdőkben továbbra is tilos természetvédelmi vagy Natura 2000-es területeken az őshonos erdők tarvágása.

„Felelős erdőgazdálkodást folytatunk és Európa legnagyobb erdőtelepítési programját hajtjuk végre. Nagyon sok fát ültetünk és jóval kevesebb fát hasznosítunk, mint amennyit az erdő teremnek. A magyar erdők teljes biztonságban vannak, fokozottan vigyázunk rájuk még az energia-veszélyhelyzetben is” – folytatta.