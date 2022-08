Folyamatosan gyarapodik az erdőterület Magyarországon

A FAGOSZ elnöke úgy fogalmazott, súlyos félreértés, hogy a közvélemény azt hiszi, bárki fákat vághat ki, mert megszűnt az engedélykérési kötelezettség. Ugyanúgy engedélyt kell kérni, csak az ügyintézés határideje 21 napról nyolc napra rövidült. Ebben a nyolc napban, amikor az erdészeti hatóságnak döntést kell hoznia, indokolt esetben be kell vonni az érintettet, például a természetvédelemi szakhatóságokat is, ez tovább hosszabbíthatja az engedély kiadását.

Másik közkeletű félreértés, hogy a kivágott erdők helyén ingatlanfejlesztés kezdődik, lakóparkok, szállodák épülnek. A szakértő elmondta, ez eddig sem így működött, a hatályos erdőtörvény a garancia arra, hogy az erdőterület Magyarországon nem csökkenhet. Az erdő letermelését követően a gazdálkodónak felújítási kötelezettsége van, gondoskodnia kell arról, hogy az erdő helyén újra erdő jöjjön létre. Ha valaki egyéb módon akarja hasznosítani a területet, akkor egy teljesen új eljárást kell kezdeményeznie.

Sulyok Ferenc hangsúlyozta, az erdőterület folyamatosan gyarapodik Magyarországon,

Trianon óta az erdőterületet megduplázták, az akkori 11 százalékos erdősültségünk mára 22 százalékra nőtt.

Bölcsőtől a koporsóig

A FAGOSZ elnöke kifejtette, 2 millió hektár erdő van ma Magyarországon, ami 406 millió köbméter fatömeget jelent. Ez évről évre gyarapodik 13 millió köbméterrel, ám a növekményt az elmúlt évtizedekében különböző okokból alulhasznosították, csak 50–60 százalékát termelték ki. Ez azt jelenti, hogy 6,5–8 millió köbméter felhasználása mellett 5 millió köbméter faanyag halmozódik fel évente az erdőkben. A megspórolt mennyiség jól jön a rendkívüli helyzetekben.

Arról is beszélt, a fosszilis energiahordozók kiváltására a faanyag remek lehetőség. Hozzáfűzte,

a fakitermeléssel, a nevelővágással, a felújítással segítjük az erdeinket.

Sulyok Ferenc azt is tisztázta, hogy a napokban megjelent módosítás, miszerint a védett természetvédelmi területen nem lehet tarvágást alkalmazni, inkább a közvélemény megnyugtatására szolgál, mert az erdésztársadalom nem önmaga ellensége. Jelezte, nem kell pánikba esni, ha éppen nem sikerül most tűzifát vásárolni, lesz tűzifa. Az akác nyersen is használható tüzelőnek, van belőle elegendő, több mint 20 millió köbméternyi akácos van, amit le lehet termelni.