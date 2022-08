Tovább fokozódik a migrációs nyomás a déli határon

Nem csökken a migrációs nyomás a déli határon. Csak szerdán több mint 1100 határsértőt tartóztattak fel a rendőrök és a katonák, az év eleje óta pedig már 145 ezret, ami csaknem háromszor annyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Szerbiába továbbra is folyamatosan érkeznek a bevándorlók, akik egyre többször lépnek fel erőszakosan – számolt be az M1 Híradója.

Tovább fokozódik a migrációs nyomás: Szerbia területén több mint tízezer migráns vár a továbbutazásra

Kerítésen száradó ruhák, nagy mennyiségű szemét, és várakozó illegális bevándorlók. Egy lakatlan, romos épületet is birtokba vettek a migránsok a vajdasági Majdány és Rábé közötti külterületen. A környékén sátrakat állítottak fel, az omladozó hangár pedig megtelt velük.



Nagyjából százan lehetnek, és különféle improvizált tákolmányokban, sátrakban húzódnak meg. Ott várják az alkalmat, hogy útnak induljanak, vagy a román vagy pedig a magyar határ irányába – jelentette Mészáros György, az M1 helyszíni riportere.

Bár csak átmenetileg tartózkodnak a környéken, bevásárolni járnak, megrongálják a kukoricást és fosztogatnak a helyiektől. A faluban egyre jobban félnek tőlük, mert egyre többen érkeznek, hogy tovább utazva eljussanak az Európai Unióba. Innen néhány száz méterre található a magyar határ, ezért naponta többször is megpróbálnak átjutni a migránsok.



Németországba megyünk, de nem jutunk át sehogy a magyar határon. Többször megpróbáltuk már, és még mindig nem sikerült átjutnunk. A rendőrség a gond, nem engednek át – mondta a Híradónak egy szír férfi.



A határkerítésnél folyamatosan járőröznek a rendőrök, és erre szükség is van.

A múlt héten több, mint 6000 illegális bevándorló próbált meg átjutni a magyar határon, nagy részük Szerbia felől.



Próbáltam már sokszor, lehetetlen átjutni a határon. De újra és újra próbálkozni fogunk, mert otthon is, itt is, nagyon rossz a helyzet. És tovább akarok menni Hollandiába – mondta egy jemeni férfi.



A migránsok az utazás során egyre feszültebbé válnak. A határ mentén sokszor erőszakosan támadnak a rendőrökre, katonákra és egymásra is. A nyomás pedig egyre fokozódik a déli határ mentén.

Stabilan 10 ezer fölé tehető azoknak a száma, akik Szerbiában tartózkodnak, és szeretnének tovább jutni északra, elsősorban Magyarország irányából az Európai Unióba. Bár a magyar határszakasz nagyon jól őrzött, mégis naponta több százan próbálkoznak – erről beszélt a Migrációkutató intézet vezető kutatója az M1-en. Sayfo Omar hozzátette: a feszültség nemcsak a migránsok között, hanem az embercsempészek között is folyamatosan nő.

A migránsok fizetnek egy szolgáltatásért az embercsempészeknek, hogy juttassák át őket Magyarországra, aminek nagyon gyakran az a módja, hogy egy helyen elterelik az embercsempészek a határőröknek a figyelmét, dobálják, inzultálják őket, majd más területeken, arrébb egy kilométerel, vagy akár csak pár száz méterrel, mások megpróbálnak átjutni a határon – mondta Sayfo Omar.



Idén már 145 ezer határsértőt állítottak meg a magyar határnál. Ez csaknem háromszor annyi, mint tavaly ugyanebben az időszakban.