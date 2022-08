Lenyűgöző látvány: Magyarországon is látni lehetett az északi fényt

Augusztus 17-én a prédikálószéki webkamera rögzítette a látványt - számolt be róla az Időkép.

Augusztus 17-én, 22 óra 30 perc környékén térségünkből figyelhettük a sarki fényt. Dobai és Prédikálószéken elhelyezett éjjellátó kameráinkon vöröses villanásokként tűnt fel az aurora borealis. A ritka jelenség egy geomágneses viharnak köszönhető, mely egy augusztus 14-ei sorozatos napkorona kilőködés (CME) által jött létre, és a napokban érte el a Földet – írja az időkép.hu.

A CME-ből származó töltött részecskék a Földet elérve összeütköznek a magnetoszférában található magaslégköri molekulákkal, kölcsönhatásba lépnek, és változó színek formájában bevilágítják az északi égboltot.

A NOAA előrejelzése alapján a geomágneses vihar a legerősebb, G3-as szintű fázisát csütörtök hajnalban érte el, de csütörtökről péntekre virradóan is G2-es vihart prognosztizálnak. Az ilyen viharok technológiai hatása csekély, vagy észrevehetetlen. Kisebb problémákat tud okozni rádiókban, műholdakban, elektromos hálózatokban és a GPS-ben, de valódi baj csak 4-es erősség felett adódhat. Képesek viszont arra, hogy délebbi szélességeken is láthatóvá tegyék a sarki fény színes nyalábjait. Ehhez persze a vihar szerencsés időzítésén kívül tiszta égbolt és fényszennyezés mentes északi kilátás is szükséges.

Legutóbb márciusban láthattuk itthonról a sarki fényt.

