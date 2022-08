A helyszínekről jelentjük: Pécs és Örkény mellett is hatalmas lángokkal küzdenek a tűzoltók

Két helyen is nagy erőkkel dolgoznak a tűzoltók az országban. Pécs külterületén nagy területen ég az aljnövényzet, épületekbe is belekapott a tűz. Pest és Bács-Kiskun határán, Táborfalva közelében szintén meggyulladt az aljnövényzet, ide is több városból riasztottak tűzoltókat – számolt be az M1 Híradója a tűzesetekről.

Nagy területen ég a növényzet Pécsnél és Örkénynél Az M1 helyszíni tudósítója számolt be a Pécs külkerületén keletkezett lángokról. „Hatalmas a füst és óriási mértékben száll a perje. Egészen az erdő határán, a település legfelső utcájában gyulladt ki a tűz. A sajtóértesülések szerint az egyik helyi lakos a saját szemetét szerette volna eltüzelni, viszont az aljnövényzet lángra kapott” – mondta. Hozzátette, a tűz okozója hívta a tűzoltókat, mivel észlelte, hogy nem képes eloltani a lángokat. Kapcsolódó tartalom Hétvégi házak is lángra kaptak egy pécsi bozóttűzben Horváth Nikolett Csilla azt mondta, a tűz egy bozótosban keletkezett a város hétvégi házas, gyümölcsös kertekkel tarkított városrészében, az Akó dűlő környékén. A tűz a környező ingatlanokra is átterjedt, egyébként úgy tudni, hogy a lakóházak már nincsenek veszélyben. Nincsenek pontos adatok arról, hogy mekkora területen pusztítanak a lángok, viszont az tudni, hogy tíz lakóház teljesen lakhatatlanná vált, és olyanok is vannak, amelyek részben sérültek. A polgárőrség drónfelvételekkel igyekszik jelenleg felmérni az érintett területek nagyságát. Baranya megye összes tűzoltója a helyszínen van, és a környező településekről is érkeztek kollégák. A helyszínre nagyon sok egészségügyi munkatárs érkezett segíteni a megyéből. A mentésirányítási központba a munkatársak quadokkal hozzák a palackos ivóvizeket, mivel hatalmas a hőség és a füst. A munkát az is megnehezíti, hogy a hegyen nagy szél fúj. A tűzoltók az erdők fáinak kivágásával igyekszik elvágni a lángok útját. Kapcsolódó tartalom Ötven hektáron ég az aljnövényzet Örkénynél Csámpai Attila elmondta, a lángok a közeli erdőt is veszélyeztetik, a tűzoltók ezért nagy erőkkel vonultak ki. Örkényben az M5-ös autópálya mellett keletkezett komoly tűz, egy honvédségi lőtér már teljesen leégett. A helyszíni tudosító elmondta, hogy eddig több mint 500 hektárt taroltak le a lángok. A helyszínen húsz tűzoltóautó és zsáz tűzoltó igyekszik polgári területen kívül tartani a lángokat. A helyszínen főként száraz aljnövényzet égett, amely hihetetlen gyorsasággal kapott lángra, viszont ezeket könnyebb eloltani. A lángok akkorák, hogy a fák lombjait is elérhetik, amely tovább fokozza a tüzek terjedésének sebességét. A terület nagy részét lezárták, a területen keresztül vezető Tatárszentgyörgy és Örkény között vezető utat lezárták a katasztrófavédelem munkatársai. Személyi sérülés nem történt. Kapcsolódó tartalom Világszerte óriási károkat okoz az aszály Az aszály óriási károkat okoz a mezőgazdaságban, a turizmusban, nehezíti a kereskedelmet és a vízerőművek is kevesebb energiát termelnek, ami csak fokozza az energiaellátás egyébként is meglévő nehézségeit. Címlapfotó: M1