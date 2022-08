Újabb szakadás fenyegeti a Jobbikot: a bukott Jakab Péter szétveri a párt maradékát

Gyakorlatilag a megszűnés szélére került a Jobbik – írta az Origo. A portál úgy fogalmaz, hogy a bukott Jakab Péter szétveri a párt maradékát. A volt elnök tegnap azt jelentette be a közösségi oldalán, hogy a héten majd bejelent valamit. A sajtóhírek szerint új pártot alapíthat, amelybe a volt jobbikosokat vinné át – számolt be róla az M1 Híradó.

Origo: A megszűnés szélén a Jobbik

„Tudjátok, ott, ahol egy ajtó bezárul, ott kinyílik egy másik” – így kezdte Jakab Péter azt a videót, amely közösségimédia-oldalán jelent meg.

A sajtóhírek szerint a Jobbik volt elnöke augusztus 20-án jelentheti be, hogy új pártot alapít, miután csütörtökön kilépett a Jobbikból. Igaz, nem magától, ugyanis erre Gyöngyösi Márton jelenlegi elnök szólította fel elődjét.

„Jakab Péterből szélsőbalos proletár eszméket vadul üvöltöző politikus lett, akiből a közélet mémeket gyárt”

– fogalmazott a Jobbik új elnöke.

A pártra nézve megsemmisítő erejű választási vereség után több súlyos botrány robbant ki a pártban. Az elmúlt időszakban a Jobbik kapcsán volt szó szexuális zaklatásról, hűtlen kezelésről, de akadt egészen a személyeskedésig fajuló nyílt színi veszekedés is.

Múlt hétfőn Jakab Péter legfőbb bizalmasa, Molnár Enikő egy jobbikos miskolci rendezvényen, az utcán esett neki Potocskáné Kőrősi Anita elnökhelyettesnek, akit Jakab Péter megbuktatása mellett azzal vádolt, hogy információkat szivárogtat a sajtónak.

Gyöngyösi Márton az ATV-ben arról beszélt, Jakab Péter bizalmasának miskolci akciója volt az utolsó csepp, ami miatt a pártelnöki, majd a frakcióvezetői posztot elbukó volt elnöknek a pártból is távoznia kellett. Csakhogy az elmúlt napokban több alapszervezet is jelezte, hogy követik Jakab Pétert.

A bukott Jakab Péter szétveri a Jobbik maradékát – kedden ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál úgy fogalmaz, az egykori elnök a zaklatási botrányba keveredett Földi István segítségével vinné magával a szabolcsi szervezeteket. Az Origo szerint a szabad rablást az új pártvezetés tétlenül nézi, az elmúlt években európai parlamenti képviselőként dolgozó Gyöngyösi Márton ugyanis a tagság egy részét nem is ismeri.

A Jobbikot ezzel újabb szakadás fenyegeti, amivel a párt akár a megszűnés szélére is kerülhet

– tette hozzá az Origo.

Azt már a Magyar Nemzet vette észre, hogy az érpataki, az újfehértói és nagykállói jobbikos Facebook-csoportok oldala is a Nép pártján logóra váltott. A három profil augusztus 12-e, vagyis Jakab Péter kilépése óta a Jobbik arculati elemeit elhagyva üzemel. A portál arról is ír, hogy jó eséllyel a kelet-magyarországi tagság egy része is Jakab Péterrel tarthat. Pár napja pedig a Jobbik Pest megyei elnöke jelentette be kilépését.

Közben Jakab Péter távozásával nemcsak az alapszervezetek egy részét, hanem egy parlamenti mandátumot is elveszít a Jobbik. A volt elnök egykori párttársai felszólítása ellenére egyértelművé tette, hogy nem adja vissza képviselői helyét. Jakab Péter mindezt azzal magyarázta, hogy a mandátumot nem a Jobbik saját, hanem a baloldal közös listáján szerezte.

Kapcsolódó tartalom