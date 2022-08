Több száz Szent István-napi program várja az érdeklődőket

Több száz program közül válogathatnak az érdeklődők az idei Szent István-napi rendezvénysorozaton. Borbás Marcsi, a Szent István-nap egyik nagykövete elmondta: Budapesten augusztus 18. és 21. között több mint húsz helyszínen várják a látogatókat. Többek között a Magyar ízek utcáján megkóstolhatják a Kárpát-medence kézműves termelői által készített ételeket, továbbá családi és gyermekműsorokkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel, valamint előadásokkal szórakoztatják a program résztvevőit a fővárosban – számolt be az M1 Híradó.

Minden készen áll a négynapos Szent István-napi ünnepségsorozatra

Helikopterek hangjától volt hangos Budapest központja hétfőn. Az augusztus 20-i légi parádé főpróbáját tartotta a Magyar Honvédség.

A Duna felett az egyórás légi parádét szombaton reggel kilenc órától láthatja a közönség.

A bemutatón a honvédség valamennyi géptípusa részt vesz, a helikoptereken kívül megjelennek majd a Gripen vadászgépek, valamint kiképző- és utasszállító repülőgépek is.

A Várkert Bazárban idén is megnyílik a Szent István-napi rendezvények gasztronómia központjának számító Magyar ízek utcája. Többek között meg lehet majd kóstolni az ország tortáját, amely címet idén egy nagykőrösi cukrászda tortája nyerte, ami a Huncut szilva herceg fantázianevet viseli.

„A Magyar ízek utcájában olyan negyvenezer és ötvenezer szelet között készülünk, úgyhogy el lehet gondolni, hogy negyvenezer kis dísz, negyvenezer kis apró dolog kell ahhoz, hogy elkészüljenek ezek a torták, de országszerte meg sem tudjuk saccolni, hogy ez hány szeletet jelenthet” – mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke.

A fővárosban több mint húsz helyszínen, több száz program várja majd az ünneplőket. A Szent István-napi rendezvényeken családi és gyermekműsorokkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel várják a látogatókat. A tájékozódásban egy telefonos alkalmazás is segít.

Borbás Marcsi, a Szent István-nap egyik nagykövete továbbá elmondta, a programok eléréséhez a Szent István-nap elnevezésű ingyenes, regisztráció nélkül elérhető applikáció is segítséget nyújt. Aki tavaly ezt az applikációt letöltötte, csupán frissítenie kell. Az alkalmazáson minden program megjelenik, még olyan információk is, hogy hol melyik csárdában milyen ételeket lehet kóstolni mennyiért. Mindent be tudunk jelölni, és tudunk sakkozni a számunkra fontos programokkal – tette hozzá a televíziós műsorvezető.

Az államalapítás ünnepéhez idén is négynapos programsorozat kapcsolódik. Az M1, a Duna, az M5 és a Kossuth Rádió kiemelten foglalkozik az augusztus 20-i eseményekkel, kora reggeltől késő estig az állami ünnepségekről és a családi eseményekről is folyamatosan tudósítanak.

A várhatóan óriási tömeget vonzó budapesti tűzijátékot 21 órától élőben közvetíti a Duna Televízió.

