Rémhírek terjednek a szülők közt: nem igazak a fűtetlen iskolákról és a digitális oktatásról szóló hírek

Még bő két hét van a nyári szünetből, de a sajtó egy része már fűtetlen iskolákat és digitális oktatást vizionál, a szülők között olyan rémhírek is terjednek, hogy már szeptember végétől online oktatás lesz. A hirado.hu összefoglalja, miként indult el a furcsa, álhíreket görgető kampány.

Az ATV kezdte a sort augusztus 14-én este a híradóban, egy rövid anyagban megszólaltatott egy Baranya megyei kistelepülésen élő szülőt, aki arról beszélt, ha fát kell gyűjteniük ahhoz, hogy a gyermekeik ne fázzanak az iskolában, akkor elmennek és fát gyűjtenek. Az apuka azt is hallotta, hogy nem lesz pénze több környékbeli iskolának a fűtésre, így az intézmények online oktatásra állhatnak át. Az ATV híradója nem szólaltatta meg az iskola fenntartóját, aki reagálhatott volna a szülő által terjesztett hírre. A lavina másnap elindult, mert a Blikk átvette a sztorit, de már úgy fogalmazott a szerző, hogy minden szülő aggódik, mert rengeteg iskola fog átállni az online oktatásra. Reggelre tehát az egyetlen baranyai apukából rengeteg szülő lett.

Ha a lavina elindul

A történet önálló életre kelt, megosztotta a Szülői Hang Közösség elnevezésű, nehezen követhető, valójában mekkora tagságot képviselő szervezet, majd beszállt Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselője. A hír kritikátlanul megjelent az OktpolCafé nevű, elsősorban pedagógusokat tömörítő Facebook-csoportban is. Ez összesen hetvenezer embert ér el így ha ők megosztották a hírt, akkor valóban szülők tömegeihez jutott el.

Nincs ilyen döntés

A Belügyminisztérium (BM) keddi állásfoglalása egyértelművé tette, semmiféle döntés, „parancs” vagy „utasítás”, új jogszabály nem született az iskolák fűtésével kapcsolatban. A közlemény kiadására azért volt szükség, mert a Népszava folytatta a hangulatkeltést. Augusztus 16-i cikkében azt írta, amennyiben a tantermekben, csoportszobákban a hőmérséklet eléri a 20 Celsius-fokot, nem szükséges fűtést biztosítani. A cikk előzménye, hogy Tényi István – aki rendszeres feljelentéseiről ismert a közéletben – megkereste a BM-et, hogy jelen helyzetben milyen mértékben kell a minimális szint – vagyis a jogszabályban előírt 20 Celsius-fok – fölé fűteni a tantermeket, csoportszobákat. A köznevelési helyettes államtitkár azt válaszolta, a 20 Celsius-fokos hőmérséklet kielégítése esetén további fűtést nem szükséges biztosítani. A BM azonban tegnap világossá tette, évtizedes szabályozás, hogy az oktatási épületekben legalább 20 Celsius-fokot szükséges tartani, ami nem jelenti azt, hogy többet ne lehetne. A napi gyakorlatról meg minden szülő tud, akinek iskolás gyereke van, fülledt, kamaszillatú, oxigénhiányos termek, ahol egy ablakot mindig érdemes résnyire nyitva tartani.

Lesz fűtés, azt ígérik

A Pintér Sándor miniszter vezette tárca közleménye leszögezi, az oktatási intézmények fűtése mindenhol megoldott. A kormány a háború és a brüsszeli szankciók okozta európai energiaválság ellenére is normális tanévre készül, az iskolákat az eddig megszokottaknak megfelelően tervezzük fűteni, amennyiben azt az európai energiahelyzet azt megengedi. Tehát ha lesz fűtőanyag, lesz fűtés.

A közlemény azt is világossá teszi, az Európában kialakult gázválság miatt minden lehetőségre fel kell készülni, arra a szélsőséges esetre is, hogy Európában nem lesz elég gáz. A gázfűtés hiánya akár a magyar lakosságot – így az iskolákat is – elérheti, a kormány ezért rendelt el energia-veszélyhelyzetet, további gázvásárlást, a gázkitermelés fokozását és az iskolák egyéb lehetséges fűtési módjának felmérését. A Belügyminisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi és a hazai energiahelyzetet.

A szakszervezet másként tudja

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője rögtön reagált. Szerinte szinte biztos, hogy télen több oktatási intézmény online oktatásra állhat át, ha a kormány az iskolák, óvodák fűtésén akar spórolni. Szerinte a július végén megjelent tanév rendje erre külön lehetőséget is biztosít. Ha valamilyen elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem lehetséges, a köznevelésért felelős miniszter tantermen kívüli, digitális munkarendet rendelhet el. Azt nem fejtette ki, mire alapozza ezt a véleményét, miért akarna spórolni a kormány, ha tud elegendő gázt betárolni.

Ki akar online oktatást?

A szülőknek nem érdekük, hogy online oktatásra rendezkedjenek be ismét a családok. Az nem zárható ki, hogy a koronavírus-járvány okozhat majd hiányzásokat az ősz folyamán. De az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, az online oktatás nem tesz jót a gyerekek mentális állapotának, sem a tanulmányi fejlődésüknek. Ezt képviselte következetesen az oktatásirányítás, amint enyhült a járvány, az iskolák az újranyitottak. Az energiaválság valóban új helyzetet teremt, de egyelőre a rekordmeleggel küzdünk, a fűtési szezon még messze van.

A címlapfotó illusztráció.