Pénteken érkezik a hidegfront – mutatjuk, milyen idő lehet augusztus 20-án

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a fronttal komolyabb csapadék is érkezhet, ami javíthat az aszályhelyzeten.

Az elkövetkező napokban tovább fokozódik a hőség, csütörtökön, pénteken már a 38-40 fokot is megközelíti majd a hőmérséklet az ország egyes pontjain. Ami az augusztus 20-i időjárást illeti, a több-kevesebb napsütés mellett fátyolfelhőzetre és sokfelé erőteljes gomolyfelhő-képződésre is számítani lehet. Több helyen előfordul záporeső, zivatar. Nagy területen megerősödik az északnyugati szél, zivatarban viharos széllökések is várhatók.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzése szerint a péntekre várt kiadós csapadékból szombatra is juthat. Mint írják, jelentősen változtattak a modellek a hétvége, így augusztus 20-a időjárásán is. Mára már a jóval csapadékosabb forgatókönyvek vannak túlsúlyban, sőt nem egy futás szerint az aszályhelyzet is javulhat.

“A pénteken érkező hidegfront a mostani kilátások alapján ahelyett, hogy átrobogna rajtunk, hullámot vet térségünk felett, ugyanis a nyugat felől érkező magassági teknő leszakad az alapáramlásról, és hidegörvény formájában itt keringhet majd a környezetünkben.

A front lassabb áthaladása miatt keletre valószínűleg csak később érkezik meg a lehűlés, viszont csapadék tekintetében biztatóbbak a kilátások, a friss prognózis alapján péntektől kezdődően akár több hullámban is eshet.”