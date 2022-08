Nem igaz, hogy a négyszeresére emelik a vérhígítók árát

Pánikkeltésnek nevezte a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) azt a tegnapi hírt, miszerint óriási drágulás várható a vérhígító gyógyszerek áraiban. Közleményben cáfolta a NEAK a Napi.hu portál tegnapi hírét. Az alapkezelő azt írta, minden alapot nélkülöz az az indokolatlan pánikkeltés, amely „kattintásvadász” állításokkal arra törekszik, hogy a betegeket félrevezesse és elrettentse.

A elhatárolódik és károsnak tartja a Napi.hu Brutális gyógyszeráremelés jöhet októbertől című cikkében elhangzott állításokat, és felhívja az újságírók figyelmét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a megfelelő körültekintésre, valamint a tények alapvető ellenőrzésére, amellyel elkerülhető a fölösleges rémisztgetés.

A NEAK jogszabályban előírt feladata félévente felülvizsgálni, hogy a szakmailag egymással helyettesíthető gyógyszerkészítmények esetén ne fordulhasson elő, hogy egy termékért magasabb támogatási összeget fizet a biztosító, mint az azzal helyettesíthető másik termékért. A csoportok kialakítása az illetékes orvosszakma bevonásával történik, így a termékek besorolása minden esetben megalapozott, és amennyiben ez indokolt, módosításra kerül a besorolás.

Így történt ez most is az LMWH-készítményeknél. Az LMWH rövidítés a kis molekulasúlyú heparin készítményeket takarja; ezek azok, amelyeket a köznyelvben vérhígítóként vagy vérrögképződés-gátlóként ismerünk. Mivel a csoport kiemelt jelentőségű, ezért az erre vonatkozó információkat tartalmazó táblázatot a NEAK külön is közzéteszi weboldalán. Ebből kiderül, hogy a

jelenlegi helyzet alapján a minimális piaci részesedéssel rendelkező termékek térítési díjai emelkednek, de nem 450, hanem mindössze öt-tíz százalékkal.

Mivel ez a drágább termék, az eljárás során a cég 2022. augusztus 20-ig árcsökkentést nyújthat be, és úgy nem változik a térítési díj. Mindazonáltal a NEAK felhívja a figyelmet arra, hogy piac kilencvenkilenc százalékát lefedő termékeknek a jelenlegi helyzet alapján is változatlan marad a térítési díja.

A NEAK által lefolytatott eljárás a felelős költségvetési gazdálkodás biztosítása mellett, a betegeket a legnagyobb forgalmú készítmények tekintetében nem hozza hátrányos helyzetbe, legfeljebb ugyanannyit kell fizetnie, mint a korábbi időszakban, árcsökkenés esetén akár még kevesebbet is.

A betegek tehát megnyugodhatnak, nem lesz brutális gyógyszeráremelés.

A félrevezető „kattintásvadász” cikkek íróit pedig, a szakmailag etikus hozzáállás mellett, a megfelelő tényellenőrzés lefolytatására kéri a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, amelyhez természetesen – a szervezet feladatellátását érintő témák tekintetében – minden segítséget megad.

