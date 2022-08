Nagy István: Széthúzás helyett erőt és egységet kell teremteni

Az idei év minden korábbit felülmúlóan teszi próbára a magyar gazdák erejét és állhatatosságát, de egységre van szükség a magyar agráriumban, a gazdák nehéz helyzetben vannak, de ebből a nehézségből kell reményt kovácsolni, a széthúzás helyett erőt és egységet teremteni – mondta Nagy István agrárminiszter a 31. Farmer-Expón Debrecenben az Agrárminisztérium közleménye szerint.

Nagy István agrárminiszter beszédet mond a 31. Farmer expo nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás megnyitóján a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán 2022. augusztus 17-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)

A rendkívüli időjárási körülmények rendhagyó intézkedéseket igényelnek, és nem feledkeznek meg a legkisebb gazdálkodókról sem – hangsúlyozta Nagy István, aki fontos feladatának tartja, hogy a gazdatársadalom megbecsültségét visszaállítsa a magyar társadalomban.

A tárcavezető méltatlannak nevezte, hogy az ellenzék a mostani rendkívül nehéz helyzetből politikai előnyt akar kovácsolni, és álhírekkel vezeti félre a polgárokat.

Sőt, a gazdatársadalom egységét is ki akarják kezdeni. Kifejtette, a gazdák és a kormány közötti szövetség szilárd, a kormány mindig a magyar gazdák mellett állt és áll – mondta a közlemény szerint.

A miniszter bejelentette, hogy a mezőgazdasági kistermelők számára, tevékenységük támogatása és bővítése érdekében újranyitják azt a pályázatot, amelynek keretében 15 ezer eurónak megfelelő forintösszegű, öt évre nyújtott, egyösszegű átalány támogatást biztosítanak. Fontos könnyítés, hogy a pályázathoz önerő nem szükséges. A miniszter beszélt arról is, hogy ma már nem gazdálkodhatnak úgy, ahogy az elődeik gazdálkodtak, változni és változtatni kell, nyitottnak kell lenni a változásra.

Nagy István agrárminiszter (b) és Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) elnöke, az Országgyûlés fideszes alelnöke a 31. Farmer expo nemzetközi mezõgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítás megnyitóján a Debreceni Egyetem Böszörményi úti Campusán 2022. augusztus 17-én (Fotó: MTI/Balázs Attila)

Hozzátette, a gazdák és a kormány között létrejött szilárd szövetség hatékonyan támogatja ezt a fejlődést. Köszönettel szólt a gazdákról, akik biztosítják, hogy a mindennapi kenyér a magyar családok asztalára kerüljön – írták.

A csapadékhiánnyal és a szárazsággal kapcsolatban a miniszter felhívta a figyelmet az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs eddigi intézkedéseire is. Kifejtette, a hiteltörlesztési moratórium lehetőséget biztosítanak 2023 év végéig az arra rászoruló mezőgazdasági vállalkozások számára. Emellett a mezőgazdasági aszálybiztosításoknál a kormány felgyorsítja és rugalmasabbá teszi a biztosítói kártérítési folyamatot.

Továbbá az aszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozására 3 milliárd forint értékű támogatást különített el a kormány.

Az aszály okozta károk mérséklésére szolgál az öntözést kiszolgáló állami öntözőművek megnövekedett energiaköltségének támogatására szánt 1,4 milliárd forintos többlettámogatás. Végül, de nem utolsó sorban pedig az öntözni kívánó termelők a rendkívüli vízhasználati igényükre vonatkozó kérelmeiket újból benyújthatják, a hatóság azokat automatikusan engedélyezi – sorolta a tárcavezető.

Nagy István kitért arra is, hogy a termőföld használatához kapcsolódó megszokásaink egy részét is felül kell vizsgálnia a gazdálkodóknak a vízmegtartás érdekében. A vízvisszatartást elősegítő földhasználatra van szükség, a megfelelő művelési mód megválasztása kulcskérdéssé vált. Át kell azt is gondolni, hogy ilyen időjárási körülmények között milyen szárazság tűrő növénykultúrák termeszthetők. A gazdák ebben a helyzetben bátran támaszkodhatnak a hazai genetikai állományra – húzta alá a miniszter az AM közleménye szerint.