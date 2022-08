Éjfélkor életbe lépett a legmagasabb fokú hőségriasztás

Tragikus az aszályhelyzet – ezt közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az M1 meterológusa szerint a folytatás sem ígér túl sok jót. Hétvégére érkezik ugyan egy hidegfront, de csak kevés csapadékot hoz. Addig pedig tovább tombol a kánikula, a következő napokban akár negyven Celsius-fok is lehet – hangzott el az M1 Híradójában. Éjféltől a legmagasabb, harmadfokú, péntek éjfélig tartó hőségriasztás van érvényben Magyarország egész területén.

Újabb hőségriasztás éjféltől

Drámai az apadó Duna látványa: hatalmas homokdűnék húzódnak a part mentén. Több helyen is kritikusan alacsony a vízszint: Nagybajcsnál kedd délután alig fél méterrel volt a valaha mért legkisebb vízállás fölött. Vámosszabadinál a folyó közepén már előbukkant egy világháborús hajóroncs is, ami legutóbb 2018 nyarán volt látható. A roncs vélhetően találatot kapott orosz naszádhajó roncsa. Már néhány éve is sok érdeklődőt vonzott a kavicszátonyokra, akkor a Magyar Honvédség is felhívta a Duna menti települések figyelmét, hogy az alacsony vízállással háborús roncsok és fegyverek bukkanhatnak fel.

Az aszály nem kímélte az orosházi Kis-Sóstót sem, kiszáradt, az élővilág is teljesen kipusztult. A tudósításból kiderül, egy átlagos csapadékmennyiségű évben legalább térdig kellene érnie a víznek. A Kis-Sóstó olyan 50–80 centiméter magasságú vízállással bír, természetes vízgyűjtő. A helyiek azt mondják, legalább 50 éve nem történt meg, hogy csontszáraz lett volna a tó medre. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Gyuricza Csab az M1-en azt mondta:

minden idők legnagyobb aszálya sújtja Magyarországot, ilyen súlyos, különösen az Alföldet érintő aszály nem volt emberemlékezet óta.

Sokadik hőhullám

Hangosbemondón keresztül figyelmeztetik a fürdőzőket a napégés veszélyére Balatonszárszón, de párakapukat is kihelyeztek, hogy elviselhetőbbé tegyék a forróságot. Megtelt a zalaegerszegi AquaCity Élményfürdő is, aki csak teheti, vízpartra menekül a hőség elől.

Az orvosok szerint a kánikula már nemcsak az idősekre, a gyerekekre és a krónikus betegekre jelent különösen nagy veszélyt, hanem mindenkire. Bense Tamás háziorvos úgy fogalmazott, a középkorúak, sőt a fiatalok is nehezebben viselik ezt az időt. Nyűgösebbek, ingerlékenyebbek, tehát az idegrendszerre is elég komoly hatással van.

Péntek éjfélig a legmagasabb szintű hőségriasztás lép érvénybe hazánk egész területén, ezt az országos tiszti főorvos rendelte el. A legmelegebb órákban lehetőleg senki ne tartózkodjon a tűző napon, mindenki igyon sok folyadékot. Ha pedig valaki autóban hagyott gyermeket lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A házi kedvenceket sem lehet ilyen hőségben őrizetlenül az autóban hagyni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tűzgyűjtási tilalomra figyelmeztet.