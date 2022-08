Egy tevével indult a Petőfi Rádió reggeli műsora

Élőben, az állatkertből köszöntötte a Petőfivel a reggel! hallgatóit szerda reggel Bekker Dávid és Nagy Natasa. A műsorvezetők az ott dolgozók munkájával, és Iliásszal, a kétpúpú tevével is megismerkedtek a rendhagyó adásban.

A Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivőjével, Hanga Zoltánnal, vezető állatorvosával, Sós Endrével, valamint Iliásszal, a baktriánnal, ismertebb nevén kétpúpú tevével és gondozójával, Rékával indult ma a Petőfivel a reggel! adása. Az állatkert a 156. születésnapja alkalmából látta vendégül a Petőfi Rádió reggeli stábját, így Bekker Dávid és Nagy Natasa az A38 hajóról – mondhatni – „Noé bárkájának fedélzetére” csöppent. A műsorvezetők a Nagy-tónál táboroztak le, ezért a kakasszó elmaradt, helyette a pelikánok ébresztették a hallgatókat.

Réka, a kert egyik gondozója néhány állatkerti kulisszatitkot is megosztott az adásban: elárulta, hogy minden nap kötött napirendjük van az állatoknak, így azok tudják, mikor van etetés és itatás, vagy mikor engedik őket ki a kifutóra, legelőre. A napi rutinfeladatokat az állatgondozóknak pontosan be kell tartaniuk, ezenfelül figyelniük kell az állatok viselkedését, amiből következtetni lehet az állapotukra, vemhességükre, tulajdonságaikra. Sőt, a munkájukhoz kapcsolódó műszaki berendezések működtetésével is tisztában kell lenniük.

Hanga Zoltán szóvivő hozzátette, annak idején ő is dolgozott tevegondozóként az állatkertben, így névről ismeri a teljes populációt. „Ükszülőkig visszamenőleg ismerem a tevéinket. Az egyik üknagymama tevénk valódi filmsztár volt, szerepet kapott az Egri csillagok című 1968-as magyar filmben” – emlegette a szakember a különleges felkérést a Petőfi Rádió riportjában. A beszélgetés során a többi között arra is választ kaphattak a hallgatók, hogy az állatok jól érzik-e magukat a kert falai között, valamint hogy kik és hogyan kezelik az egzotikus állatfajokat, amelyek nem őshonosok Magyarországon.

