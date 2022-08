Bemutatják a legmodernebb mezőgazdasági gépeket a debreceni Farmer Expón

Megkezdődik szerdán Debrecenben az ország egyik legnagyobb, négynapos agrár-seregszemléje: a 31. Farmer Expón és a részeként megrendezésre kerülő 17. Hortico zöldség-gyümölcs és kertészeti szakkiállításon 17 ezer négyzetméteren mintegy 330 kiállító mutatkozik be.

A vásárterület legnagyobb részét hagyományosan a mezőgazdasági gépek foglalják el: a legmodernebb betakarító gépek, vontatók, lézeres vetőgépek, fejőberendezések, etetők szinte minden típusával találkozhatnak az érdeklődők.

A megújult állatbemutató téren kialakított ólakban valamennyi gazdasági állatfaj – nyúl, juh, kecske, ló, baromfi, szarvasmarha – legszebb egyedeit mutatják be a gazdák. Az állatfajok közül idén a juhot övezi kiemelt figyelem a Farmer Expón:

a szakszövetség magyar juh napot rendez, amelynek során fajtaismertetővel egybekötött juh tenyészállat bemutatóra várnak minden érdeklődőt.

A 150 bemutatásra kerülő ló mellett most első alkalommal negyven hús- és hidegvérű lovat is bemutatnak az expón, amelyre az összes állami ménes elküldi az ötösfogatát is.

Az expó keretében rendezett konferenciákon aktuális kérdésekről tárgyalnak, így például arról: lehet-e jövője a mezőgazdasági termelésnek a Kárpát-medencében, van-e, lesz-e elég víz ehhez, hogyan befolyásolja a vízhiány a szántóföldi növény- és zöldségtermesztést, avagy elmondható-e, hogy válságban van a magyar állattenyésztés – közölte Vaszkó László vásárigazgató korábban az MTI-vel.

Ezúttal is megtartják a rendezvényen a Hajdú-Bihar megyei kenyérünnepet, felszentelik az újkenyeret,

a gazdáknak pedig tájékoztatókat tartanak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara támogatási rendszeréről. A 31. Farmer Expo mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításra augusztus 20-ig mintegy harmincezer látogatót várnak.

A címlapfotó illusztráció.