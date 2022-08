Legjelentősebb közös ünnepünknek nevezte augusztus 20-át Borbás Marcsi

A Duna műsorvezetője a Szent István Napok nagyköveteként a négynapos programsorozat sokszínűsége mellett legjelentősebb ünnepünk fontosságáról is beszélt a NYÁR 22 vendégeként.

Több mint 20 helyszínen több 100 program és igazi fesztiválhangulat várja augusztus 18. és 21. között a Szent István Napokon a fővárosba látogatókat. A központi program zászlófelvonással és a Szent István-napi díszünnepséggel kezdődik, majd ezt követően a Magyar Honvédség Légi Parádéját is láthatják, amelyeket a közmédia is közvetít.

A Szent István-napi programsorozat azonban már csütörtökön elkezdődik, a város több pontján családi és gyermekműsorokkal, könnyű- és komolyzenei koncertekkel, valamint hagyományos magyar ízekkel várják az ünneplőket.

Borbás Marcsi, a Szent István Napok nagykövete természetesen a hozzá oly közel álló gasztronómiai programokat emelte ki a NYÁR 22-ben, hiszen Magyar Ízek Utcája és a Csárdafesztivál is várja az érdeklődőket. „Zseniális négy nap lesz, nemcsak kulináris élményekkel, hanem rengeteg zenével, irodalmi programokkal és koncertekkel is készülnek a szervezők” – foglalta össze, milyen sok élményben lehet része az ünneplőknek. Borbás Marcsi hangsúlyozta az ünnep jelentőségét is, kiemelve ez 1000 éves múltunk ünnepe, fontos, hogy ismerjük és megtartsuk hagyományainkat.

Borbás Marcsi természetesen mint nagykövet maga is részt vesz a programokon, ám nemcsak ekkor, hanem a Dunán is találkozhatnak vele a nézők: vasárnap 17:30-kor nyílik ki Borbás Marcsi szakácskönyve a csatornán. A Duna gasztronómiai kínálata ősztől tovább erősödik, hiszen hamarosan új adásokkal jelentkezik a Főmenü is.

További részleteket osztott meg a négynapos programról a NYÁR 22 műsorában Juhász Anna, a Szent István Napok kulturális menedzsere. A beszélgetés alább újranézhető.

Címlapfotó: Borbás Marcsi (Fotó: MTVA)