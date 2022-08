Hőhullám! Jön a 40 fok és marad az aszály

A következő napokban megint nagyon meleg lesz, csütörtök-pénteken akár 40 fok is lehet. Érdemi eső azonban továbbra sem várható, így marad az aszály.

A folyók vízszintje is tovább csökkent az elmúlt napokban, ezért a vízügyi szakemberek is folyamatos készültségben vannak.

Földbe vert karók a csónakok helyét jelzik a kiskörei kikötőben. Ahol most száraz lábbal lehet végigsétálni, ott máskor ladikok sorakoznak. A vízszint hetek óta folyamatosan csökken a Tisza-tóban, az elmúlt időszakban csaknem 74-76 centimétert csökkent a normál, nyári vízszinthez képest. A strandon is hasonló a helyzet, ezért nem is sokan fürdenek most a Tisza ezen szakaszán. A legjobban azonban talán a termőföldekről hiányzik a víz.

Bozó József Újkígyóson gazdálkodik 120 hektáron. Többségében búzát, és árpát vetett idén, azonban ezek az aszály miatt az elmúlt évek átlagának csak a harmadát hozták. Eddig abban bízott, hogy a kukoricatermés egy részét le tudja aratni, most azonban azt mondja, learatni sem éri majd meg.

Kapcsolódó tartalom

Szakemberek szerint Békés megyében a földekről négyzetméterenként legalább 250 liter víz hiányzik.

Az előrejelzések szerint a következő napokban sem várható számottevő csapadék. A nagyobb folyóink vízszintjében sem várható jelentős változás. A vízgyűjtő területeken ugyan lehet némi eső, azonban az ottani földek szinte teljesen elnyelik azt.

A mostani, extrém száraz időszak nem csak hazánkat sújtja, hanem globális jelenség – erről Tóth Tamás meteorológus beszélt az M1-en. Hozzátette, az aszályért az úgynevezett La Nina jelenség tehető felelőssé, e miatt ugyanis lehűlt a Csendes-óceán egy része, ez okozza a csapadékhiányos időszakot.

„Ezeken a területeken kisebb a potenciális párolgás, tehát eleve kevesebb vízgőz jut a földi légköri rendszerbe. Ha most innen hiányzik valami, akkor értelemszerűen az egész folyamatokra, a globális légkörre igaz, tehát leginkább ez az a jelenség ami miatt kevesebb vízgőz került a levegőbe, így tehát nagyobb területen is jelentkezik, nem csak nálunk a Kárpát-medencében, hanem másutt is a világon az aszály” – mondta Tóth Tamás. A Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint több mint 120 éve nem esett olyan kevés eső Magyarországon az év első 7 hónapjában, mint idén.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint az átlagosnál melegebb idő azonban tartós stresszt gyakorol mindenkire. Különösen a kisgyermekekre és idősekre jelent veszélyt a meleg. Fontos odafigyelni az elveszített folyadék és az izzadással távozó sók pótlására, lehetőség szerint izotóniás itallal. Mivel a hőmérséklet az éjszakai órákban is magasnak mondható, ezért nyugtalanul aludhatunk, nem tudjuk kipihenni igazán magunkat, így a szervezet egyre jobban elfárad.

Kiemelt kép: A Duna a Margitsziget déli csúcsánál 2022. augusztus 15-én. A folyó vízállása Budapestnél 78 centiméter. Fotó: MTI/Kovács Anikó