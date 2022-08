Gázadót vezetnek be Németországban: a németeknek így még az eddig vártnál is drágább lesz a fűtés télen

Kilowattóránként mintegy 2,5 eurócentes, azaz csaknem 10 forintos gázadót vezetnek be október 1-től Németországban a gázimport megnövekedett költségeire hivatkozva. A lakosságnak így még az eddig vártnál is drágább lesz a fűtés télen. A Századvég energetikai üzletágának vezetője arról beszélt, hogy amíg Európa számos országa attól tart, nem lesz elég gázuk, az itthoni ellátás biztosított. Péntek óta már a korábbi megállapodásokon felüli gázt is szállítja Magyarországnak a Gazprom – számolt be az M1 Híradó.