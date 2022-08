Újabb hőhullám érte el Magyarországot: eső továbbra sem várható, így marad az aszály

Újabb hőhullám érte el Magyarországot, az idei nyáron már a sokadik. A következő napokban megint nagyon meleg lesz, csütörtök-pénteken akár 40 fok is lehet. Érdemi eső viszont továbbra sem várható, így marad az aszály. A folyók vízszintje továbbcsökkent az elmúlt napokban, ezért a vízügyi szakemberek is folyamatos készültségben vannak. Tóth Tamás, a közmédia meteorológusa arról beszélt, hogy bár aszályos időszakok mindig is voltak, de ez a mostani példátlan mértékű – számolt be az M1 Híradó.

Ahol a kiskörei kikötőben most száraz lábbal lehet végigsétálni, ott máskor ladikok sorakoznak. A vízszint hetek óta folyamatosan csökken a Tisza-tóban, az elmúlt időszakban csaknem 74–76 centimétert csökkent a normál, nyári vízszinthez képest. A strandon is hasonló a helyzet, ezért nem is sokan fürdenek most a Tisza ezen szakaszán. A legjobban azonban talán a termőföldekről hiányzik a víz. Bozó József a Békés megyei Újkígyóson gazdálkodik 120 hektáron. Többségében búzát és árpát vetett idén, azonban ezek az aszály miatt az elmúlt évek átlagának csak a harmadát hozták. Eddig abban bízott, hogy a kukoricatermés egy részét le tudja aratni, most azonban azt mondja, learatni sem éri majd meg. „Értékelhetetlen, egyszerűen néztük, tíz–húsz négyzetméteren egy–két csőkezdeményezés, egy arasznyi, kis kukoricacsövet, semmi mást nem tudtunk kivenni” – panaszolta. Kapcsolódó tartalom Rekordalacsony a folyók vízszintje, már látszódik a Dunában az Ínség-szikla Soha nem volt olyan alacsony több hazai folyó vízszintje, mint most. Nagy István: A gazdák az aszályban is számíthatnak a kormányra Az aszály következtében az ország kiszáradt termőterületeinek nagysága elérheti az egymillió hektárt. Klímapolitikai Intézet: A sikeres mezőgazdaság jövője a digitalizáció és a robotizáció Már most fel kell készülni a következő évtizedek szélsőségeire. Szakemberek szerint a Békés megyei földekről négyzetméterenként legalább 250 liter víz hiányzik. Az előrejelzések alapján a következő napokban sem várható számottevő csapadék. A nagyobb folyóink vízszintjében sem lesz jelentős változás. A vízgyűjtő területeken ugyan előfordulhat némi eső, az ottani földek szinte azonban teljesen elnyelik azt. „Szinte semmi nem jut el a folyókba, úgyhogy most úgy látjuk, a hétvégén a Duna vízgyűjtőjén esetleg érkezhet nagyon kevés csapadék. Hangsúlyozom, hogy ez még messze van, még le nem hullott csapadékról és előrejelzésről beszélünk, ami néhány deciméteres vízszintemelkedést okozhatna a Dunán, a Tisza vízgyűjtőjén egyelőre nem látunk csapadék-utánpótlást” – fejtette ki Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. A mostani, extrém száraz időszak nem csak hazánkat sújtja, hanem globális jelenség – hangsúlyozta Tóth Tamás meteorológus az M1-en. Hozzátette, az aszályért az úgynevezett La Nina jelenség tehető felelőssé, emiatt ugyanis lehűlt a Csendes-óceán egy része, ez okozza a csapadékhiányos időszakot. A meteorológiai szolgálat jelentése szerint több mint 120 éve nem esett olyan kevés eső Magyarországon az év első hét hónapjában, mint az idén.