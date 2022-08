Ruszin-Szendi Romulusz: Magyarország biztonságának megőrzése a legfontosabb

Újra kell gondolni a harceljárásokat, és fel kell gyorsítani a technikai eszközök beszerzését – mondta Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka a Mandinernek adott interjúban. A megrendelt harci eszközök folyamatosan érkeznek hazánkba, de több lövészre lesz szükség, ezért csökkenteni fogja az adminisztrációt.

Az altábornagy elmondta, a legfontosabb cél az, hogy a szerződéses és tartalékos katonák is mielőbb megkapják a Digitális Katona Programban szereplő, több mint száz elemből álló egyéni felszerelést. Ez a ruházattól a kézifegyvereken át a hálózatba kötött műholdas információs rendszerig sokféle elemet tartalmaz. A most létrehozott honvédelmi alap az idén és jövőre 65 milliárd forintot fordít a fejlesztésekre. Azt is hozzátette, a kialakult háborús helyzetben, amióta Európa fegyverkezni kezdett, már mindenki érti, miért van szükség ütőképes haderőre, miért kell költeni biztonságunkra. „Számunkra Magyarország biztonságának megőrzése a legfontosabb, ehhez azonban védelmi képességeink fejlesztésére van szükség” – jelezte Ruszin-Szendi Romulusz.

Az ellátási nehézségek ellenére érkeznek a megrendelt eszközök

Az altábornagy arról is beszélt, hogy az Ukrajnába tartó fegyverszállítmányokat a donorországoknak is pótolni kell valamivel, a kapacitáshiányt pedig súlyosbítja az ellátási láncok bizonytalansága és a szakképzett munkaerő hiánya. Ez még a legnagyobb hadiipari vállalatoknak is gondot okoz. Ennek ellenére folyamatosan érkeznek a megrendelt Panzerhaubitze 2000-esek, ezekkel az önjáró lövegekkel a tüzérségi tűztámogatás terén óriásit lép előre a magyar haderő. A kiképzés jelenleg is tart, szeptemberben már az éleslövészetek is megkezdődnek. Nő a Gidránok – új generációs katonai szállító jármű – száma is, az idén pedig hadrendbe állítják a Lynx gyalogsági harcjárművek első változatát is. Jövőre érkeznek az Airbus 225-ös helikopterek és a Leopard 2A7+ harckocsik, 2024-re várjáka KC-390-es, rámpás szállító-repülőgépet.

Nagyobb harcerő, kisebb bürokrácia

Ruszin-Szendi Romulusz elmondta, nem titok, csökkenteni kívánja az adminisztrációt, és több harcoló beosztást akar rendszeresíteni. Hozzáfűzte, a lövészdandárok létszámának a bővítése a cél. Nem elégedetlen a katonák számával, a létszám folyamatosan emelkedik. Beszélt arról is, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik alappillére éppen az, hogy a katonai hivatás egyet jelentsen a megbízható jövedelemmel és kiszámítható életpályával. A katonák évről évre illetményemelést kaptak, jött a fegyverpénznek is nevezett hathavi fizetés egy összegben, szeptemberben ismét illetményemelés lesz, és már tudjuk azt is, hogy ez a tendencia 2024-ben is folytatódni fog. A Magyar Honvédség parancsnokságának feladatrendszere átalakul, továbbra is önálló szervezet marad, Honvéd Vezérkar lesz a neve, ahogy korábban már beszélt erről Orbán Viktor miniszterelnök.

Húszezer tartalékos

Jelenleg 11 ezer tartalékos áll rendelkezésre, két területvédelmi tartalékos ezred van, ezt fogják rövid időn belül hétre növelni. A szervezeti átalakítás ezt a területet is érinteni fogja. Arról is beszámolt az altábornagy, hogy tavaly a tartalékosok közös gyakorlaton vettek részt az Egyesült Államokban az Ohiói Nemzeti Gárdával, a KFOR-misszióba pedig már komplett tartalékos egységet tudtak küldeni.