Kiderült, mire veszik igénybe a legtöbben az otthonfelújítási támogatást

Az otthonfelújítási támogatást legtöbben ablakcserére, homlokzati szigetelésre és a tető korszerűsítésére veszik igénybe – derül ki a Piramis Építőház Kft. által készített felmérésből, amelyet hétfőn juttattak el az MTI-nek.

A cég az újHÁZ Centrum országos építőanyag-kereskedelmi hálózat tagvállalata, amely egyebek mellett segítséget nyújt az otthonfelújítási támogatás teljes körű ügyintézésében is. A Piramis Építő Kft. az ügyfélkörébe tartozó, csaknem 700 ember bevonásával készítette el kutatását, amelyben azt vizsgálta, mire és hogyan költi el a maximum 3 millió forintos állami otthonfelújítási támogatást egy átlagos felújító Magyarországon.

A válaszadók csaknem 100 százaléka több terület fejlesztésére fordította a támogatást, amelyet sokan a homlokzati nyílászárók cseréjéhez, homlokzati szigeteléshez, és a tető korszerűsítéséhez vesznek igénybe. A klíma a válaszadók mintegy harmadánál fordul elő, akárcsak a gépészeti fejlesztések (például: szivattyú, kazántelepítés). A sor végén a kerítés, a terasz és az erkély felújítása, korszerűsítése található.

A megkérdezettek 87 százaléka baráti ajánlás alapján választott kivitelezőt, szemben a közösségi média csatornáival és a szakemberkereső portálokkal.

A válaszokból az is kiderült, hogy a felújítók fele legalább 3-6 hónappal a munkálatok megkezdése előtt tudja lefoglalni a mestereket, és csak 17 százalék azok aránya, akik már egy hónapon belül találnak szakembert.

A felmérés szerint a felújítók 50 százaléka már befejezte a munkálatokat, míg a megkérdezettek másik felénél még folyamatban van a felújítás. Elenyésző azok száma, akik még nem álltak neki a munkálatoknak.

Azok közül, akik végeztek a felújítással 42 százalékuk jelezte, hogy nem vagy csak pár napos csúszást tapasztalt az átadási határidőkben. A válaszadók további 60 százalékának körében egyenlően oszlik el a 2-3 hetes, az 1-2 hónapos, illetve a 3-6 hónapos csúszás.

A felmérés azt mutatja, hogy az állami támogatásra pályázók döntő hányada egyformán költött munkadíjakra és építőipari termékekre.

Mindezek mellett arra is rámutattak, a magyarok fele úgy véli, hogy szakember segítsége nélkül is elbír a felújítási feladatokkal. A válaszok alapján a festést, a tapétázást, a kertépítést a megkérdezettek 65 százaléka maga végzi, de még a hideg-meleg burkolás is előfordul a házilag elvégzett munkák listáján.

