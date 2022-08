Egy ceruza, ami koktélparadicsomot terem

Az általunk használt tárgyak jelentős részét kidobjuk a használat után. Ilyen az íróeszköz is: a toll kifogy, a ceruza végét már nem kényelmes fogni. A fenntartható életmód fontosságára hívja fel a figyelmet a világ első ültethető ceruzája, amiből bazsalikom, zsálya, koriander növényt nevelhetünk, paradicsomot termeszthetünk. A díjnyertes ültethető ceruza ajándékként közös élmények megteremtésére is lehetőséget kínál, akár gyerekekkel együtt is végezhetjük az ültetést és a növény gondozását.

Az ültethető ceruza végén a magok egy kapszulában várják a földbe kerülésük napját. Ez megtörténhet azután, hogy elhasználtuk az íróeszközt, de aki rögtön ki szeretné próbálni az ültetést, az le is fűrészelheti a ceruza végét.



Ajándék ültethető ceruzákat kaptak a Vulkán Önismereti Tábor résztvevői A táborban a gyerekek Lövész Péter környezetvédelmi előadását hallgathatták meg, ahol lezárásként közösen elültettek egy napraforgómagot tartalmazó ceruzát. A gyerekek és a felnőttek is lelkesen fogadták a közös tevékenységet, még sosem találkoztak korábban hasonlóval. A tábor végén pedig minden résztvevő hazavihetett egy-egy ültethető ceruzát, hogy otthon is gyakorolhassa a növény gondozását. Miből készül az ültethető ceruza?



A környezetbarát írószer készítésénél a gyártók számára kiemelten fontos cél volt, hogy ne tartalmazzon se mérgező, se génmódosított anyagot. A ceruza anyaga 100%-ban fenntartható termesztésű fából készült, ahogy a csomagolást is FSC minősítésű papírral oldották meg. Jelenleg 10-féle maggal kérhetjük: koktélparadicsom, bazsalikom, kakukkfű, koriander, zsálya, chia, margaréta vagy szegfű is kinőhet a ceruzánk végéből. „A palánták gondozására a vevő egyszerű útmutatót kap a ceruza csomagolásán, melyből kiderül, hogy 30%-os szögben érdemes elültetni az írószer magokkal töltött végét a földbe, és az is, hogy fontos nedvesen tartani a földjét. A siker érdekében persze figyelembe kell vennünk, hogy elég meleg van-e kint vagy a lakásban az adott évszakban, és eszerint megválasztani a növény helyét. Ugyanúgy, mintha magot ültetnénk, palántát nevelnénk, a legalkalmasabb időpont az ültetésre a tavasz, de beltérben, például egy napfényes konyhában, egész évben termeszthetjük a fűszernövényeinket” – adja át tapasztalatait Szeredi Andrea, a Sprout ceruza forgalmazója. Zöld alternatíva a műanyag repiajándékok sorából kitörve



Megszokhattuk, hogy a konferenciákról, a képzésekről, de még a fesztiválokról is eldobható műanyag tollak, logózott kulcstartók és frizbik tömkelegével térünk haza, hogy a szelektívben landoló névjegykártyákat ne is említsük. Ebből a szeméthegyet növelő körből szeretne kitörni az ültethető ceruza dán megálmodója, aki közösségi finanszírozással indította be vállalkozását. Azóta egyre több rendezvényen, a konferenciákon kívül nagyobb esküvőkön, gálákon is kérték köszönőajándékként, márkaépítő elemként a ceruzákat. Nagyobb darabszám rendelése esetén nevet, cégnevet lehet az egyedi írószerbe gravíroztatni, és a csomagolás dizájnját is a márkához, alkalomhoz illően tudják elkészíteni. Az öngondoskodásra nevelést már a legkisebbekkel elkezdhetjük



Családi programként is élvezetes lehet a ceruza végének elültetése. A kicsik figyelhetik, ahogy megjelennek az apró csírák, és végigkísérhetik, ahogy napról napra növekednek. Jó alkalom ez a gondoskodás gyakorlására, a rendszeresség bevezetésére és a felelősségérzet növelésére. Ha a szeptemberi tanévkezdéskor kezdik el használni a gyerekek a ceruzát, akkor tavaszra pont elfogy, és ideális időben cserépbe tehetik azt. „Húzzunk játszós ruhát, és menjünk ki a szabadba ültetni a gyerekekkel, így hagyhatjuk őket a földben turkálni, hogy minden érzékszervükkel átéljék az élményt. Ezzel közel tudjuk hozni hozzájuk a növényeket, és még az is lehetséges, hogy a válogatós gyerekek is megkóstolják majd a közösen termesztett bazsalikomot, paradicsomot” – javasolja az ültethető ceruza magyarországi kapcsolattartója.