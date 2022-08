Rekordalacsony a folyók vízszintje, már látszódik a Dunában az Ínség-szikla

A valaha mért legalacsonyabbra csökkent több hazai folyó vízszintje is a tartós aszály miatt. A Hernád, az Ipoly és a Sajó medrében is látványosan kevés víz folyik. A Tiszán Szolnoknál több mint 13 méterrel alacsonyabb a vízszint, mint a rekord áradás idején volt. Folyamatosan apad a Duna is, a fővárosnál ezért ismét látható az Ínség-szikla. A következő napokban sem lesz jelentős csapadék, ugyanakkor ivóvízkorlátozásre sehol sincsen szükség – hangzott el az M1 Híradójában.

A valaha mért legalacsonyabbra csökkent több hazai folyó vízszintje A fővárosban az alacsony vízállás miatt előbukkant a Margitsziget déli csücske, ahova a híd középső pillérénél egyszerűen ki lehet sétálni. Ez legutóbb két éve volt lehetséges. A hely rövid idő alatt népszerű lett, folyamatosan érkeznek ide az emberek. Felszínre került az Ínség-szikla is a Szabadság hídnál, ami csak akkor látható, ha 95 centiméter alá csökken a Duna vízszintje. A szombat délutáni adatok szerint jóval ez alatt van, mindössze 75 centimétert mutat a mérce a fővárosnál. Kapcsolódó tartalom Vörösen izzik az égbolt Európa felett, városokat fenyeget a tomboló tűz A kontinenst sújtó, egymást érő hőhullámok aszályhoz és szárazsághoz vezettek, az erdőtüzek számos országban pusztítanak hosszú hetek óta. Nagy István: A gazdák az aszályban is számíthatnak a kormányra Az aszály következtében az ország kiszáradt termőterületeinek nagysága elérheti az egymillió hektárt. A tartós aszály miatt folyóink vízszintje nagyon alacsonyra csökkent. Több helyen a valaha mért legkisebb szinthez közelítő, vagy már azt is alul múló értéket mértek. Apad a Duna és mellékfolyói is, de negatív rekord született a Tiszán is Szolnoknál, ahol az eddig feljegyzett legalacsonyabb, mínusz 279 centiméter helyét már mínusz 290 centiméter vette át. Szegednél sem sokkal jobb a helyzet, több tízméterre húzódott vissza a parttól a medrébe a Tisza. A helyiek szerint évtizedek óta nem volt ilyen szárazság Magyarországon. Kilátszanak a kövek: épphogy csak csörgedezik az Ipoly. Nógrádszakálnál napok óta a valaha mért legalacsonyabb szinten, mindössze 20 centiméteren áll. A hétvégére szemétszedési akciót hirdettek, az önkéntesek meglepődtek, amikor meglátták, milyen alacsony a folyó. Kritikus az aszályhelyzet hazánk egész területén, ezért az Országos Vízügyi Főigazgatóság Műszaki Irányító Törzse folyamatosan, a nap 24 órájában dolgozik. Tizenkét vízügyi igazgatóságból egy kivételével mindenhol elrendelték az aszály elleni védekezést. Ivóvízhiány és korlátozás sehol sincs érvényben, az előrejelzések szerint azonban a közeljövőben biztosan nem javul a folyók helyzete. „A vízgyűjtőterületeken annyira száraz már a talaj, a föld, hogy azonnal beszívja az érkező, akár nagy mennyiségű lokális zivatar vagy vihar a csapadékmennyiségét is. Nem jut el a folyókba, a tavakba is kicsit tud csak segíteni. Egyelőre azt látjuk, hogy jelentős mennyiségű, segítő csapadék még nem érkezik” – magyarázta Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Vagyis valószínűleg még tovább apadnak a folyók és a tavak a következő napokban Magyarországon. A Balaton vízszintje a szakemberek szerint még elfogadható, 75 centiméteres.