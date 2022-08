Nincs megállás a déli határon, egy nap alatt ismét csaknem ezren próbáltak illegálisan bejutni Magyarországra. A legtöbben most Csongrád-Csanád megyénél próbálkoztak. A magyar hatóságok azonban megakadályozták és visszafordították őket. Közben a kormány a közösségi oldalán újabb videót tett közzé, amelyen látszik, hogy a migránsok éjjel-nappal támadják a határt. Ezért is van szülség a kerítés megerősítésére, amelynek munkálatai a héten elkezdődtek – számolt be az M1 Híradó.

Csaknem ezer migránst állítottak meg egy nap alatt Rendőrautó száguld a kerítés mentén: illegális bevándorlók akartak beszökni Magyarországra, így a hatóságoknak azonnal intézkedniük kellett – ez látszik a kormány legfrissebb videoján, amelyet a közösségi oldalára töltött fel. A hasonló próbálkozások rendszeresek. A migránsok folyamatos nyomás alatt tartják a határt. A legtöbben létrák segítségével akarnak átjutni, csakhogy a hatóságok erre is felkészültek, így a legtöbben azonnal lebuknak. Csak pénteken mintegy ezer bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök és a katonák. Ez a szám jóval magasabb az elmúlt időszak átlagánál. A határ szerb oldala most is tele van migránsokkal, az utánpótlás pedig folyamatos. A horgosiak azt mondják, félelemben élnek a bevándorlók miatt, ők ugyanis a saját szabályaik szerint élnek. Bejárnak a házaikba, meglopják őket és mindent felgyújtanak, amit csak találnak. „A főutcán élek, egyedül. Nemrég betörtek hozzám migránsok. Akkor miről beszélünk? Ki van itt kisebbségben? Mi, akik itt vagyunk az országunkban. Engem megbüntet a rendőr, ha nincs nálam igazolvány az utcán, és ők papír nélkül országhatárokat léphetnek át?” – mondta magából kikelve az egyik helyi lakos. A szerbiai befogadóközpontok tele vannak, de az újonnan érkező migránsok egyébként sem akarnak bemenni ezekbe. Inkább a határmenti erdőkben várakoznak, hogy onnan próbáljanak meg illegálisan bejutni az Európai Unióba, sokszor embercsempészek segítségével. Kapcsolódó tartalom „Tudjuk, hogy bűncselekmény, de akkor is jönni fogunk” – videóriport a szerb–magyar határról „Ez a határ kemény. Nehéz átjutni. Vannak olyanok, akik már 24-25 alkalommal is megpróbálták.” A hirado.hu forgatócsoportja Szerbiában járt. „Az ügynökök itt vannak közöttünk. Pénzért bármire képesek. Gyakran gerjesztenek harcokat is. Minél előbb tovább kell mennünk. Én Franciaországba tartok” – mesélte az M1-nek egy afgán migráns. Magyarország azonban védi határait, most pedig egy újabb kiskapu zárul be a migránsok előtt – erről a Magyar Nemzet is beszámolt. A Mohácsi-szigeten ugyanis egy tíz kilométernyi műszaki határzár épül, a Hódunától a Dunáig, ott, ahol eddig csak élő erővel őrizték a határt. A lap szerint 2015-ben a kerítés építésekor erre még nem volt szükség, hiszen a lápos, mocsaras vidék nem vonzotta a migránsokat. Később azonban kiderült: az embercsempészek kihasználják ezt a kiskaput, a térségben az utóbbi időben már naponta fogtak el határsértőket. Megkezdődött a határkerítés megerősítése Közben megkezdődött a 165 kilométer hosszú biztonsági határzár megerősítése is a magyar-szerb határon, hogy a migránsok létrákkal se tudjanak átmászni rajta. Az építkezést a Büntetés- végrehajtás Országos Parancsnoksága irányítja, a munkát pedig a fogvatartottak végzik el. „Hattyúnyakas megerősítést alkalmazunk. Erre egy NATO drótból készített, pont hegesztéssel készített kerítéstáblát helyezünk fel és NATO dróttal erősítjük meg. Az átvágásokat pedig úgy fogjuk megelőzni, hogy egy betonacél síkhálót helyezünk el, végig a 165 kilométeres kerítés első kerítésvonalára” – mondta Farsang Tamás, a BVOP országos parancsnoka és informatikai helyettese. A magyar biztonsági határzár megerősítése a tervek szerint 6 hónap alatt készül el, erre pedig szakértők szerint is nagy szükség van, hiszen nem várható a migrációs helyzet javulása. Sőt, az előrejelzések szerint ősszel tovább romlik majd a helyzet és új útvonalak kialakulására is számítani kell, amihez a szlovéniai kerítés lebontása is hozzájárulhat majd. A címlapfotó illusztráció.